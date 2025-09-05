Лидерите, решени да ни управляват максимално дълго

Те са родени и отраснали в студената война и е

нормално да се върнем към нея, докато са на власт

Темата за „безсмъртието“ е безкрайно интересна и лично съм прекарвал много часове да чета за нея и да гледам мъжа, който прави експеримент да удължи живота си максимално.

Обаче този разговор между Си Дзинпин и Путин за безсмъртието е нещо много по-зловещо.

Путин е на 72 години. Си Дзинпин е на 72. Ердоган е на 71. Тръмп е на 79. Моди (премиер на Индия) е на 74. Али Хаменей е на 84.

Никога в историята на света не е имало период, в който едно поколение държи властта толкова дълго, без да я предаде на следващото. Чудите се защо сме сякаш във втора студена война? Ами, всички те са родени и отраснали в студената война. Те това знаят. Нормално е да се върнем към нея, докато са на власт.

Това, което те обсъждат за органите и безсмъртието е по-скоро куриоз, но вече наистина тук-таме знаем за теории за удължаване на живота, които започват да стават реалност. А какво не знаем...

При най-добрия случай това демонстрира тяхното решение да държат властта максимално дълго без да позволят смяната на поколенията. Смяната на поколенията е нормално нещо в цивилизацията. То води до истински прогрес. Нуждата да задържат властта до края от друга страна е не само вредна, но и опасна за лидери на глобални суперсили.

При доста по-лошия случай, в който видим близките години прогрес по удължаване на живота и същата клика може да е на власт още дълги години? Никой не може да ви каже какво ще стане. Защото никога в историята не се е случвало такова нещо. Дори на по-малък мащаб, камо ли на глобален.