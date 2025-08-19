Макрон: Русия е хищник пред портите ни, който трябва да продължи да яде, за да оцелее

Френският президент Еманюел Макрон нарече Русия "хищник пред портите ни“, който "трябва да продължи да яде“, за да "оцелее“, говорейки пред канал LCI, той призова европейците да "не бъдат наивни".

Макрон обясни, че руският президент Владимир Путин от 2007-2008 година насам не е изпълнявал задълженията си и "последователно е бил дестабилизираща сила“.

"Страна, която инвестира 40% от бюджета си във военно оборудване и е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към състояние на мир и отворена демократична система за една нощ“, предупреди президентът на Франция.