Фицо: Няма да има напредък в разрешаването на украинския конфликт, без да се обсъдят териториалните промени

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви, че няма да бъде постигнат напредък в разрешаването на украинския конфликт, без да се обсъдят териториалните промени в Украйна, пише Tanjug.

"Просто трябва да изразя съжалението си, че в ЕС трябваше да чакаме президентът на САЩ Доналд Тръмп да ни покаже пътя към мира", каза той.

"Скептичен съм относно приемането на допълнителни санкции срещу Руската федерация, ако преговорите за условията за прекратяване на войната не вървят по план", добави той във видеообръщение след видеоконференция с лидерите на Европейския съюз.

Фицо обясни, че подкрепя присъединяването на Украйна към Европейския съюз, но не и към НАТО.