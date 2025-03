Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отговори на думите на френския президент Еманюел Макрон за „руската заплаха“. Медведев отбеляза, че самият Макрон не представлява заплаха и няма да липсва на никого след президентството му.

"Макрон каза, че Русия сега и за много години напред се е превърнала в заплаха за Франция и Европа като цяло. Самият Micron обаче не представлява голяма заплаха. Той ще изчезне завинаги не по-късно от 14 май 2027 г. И няма да бъде пропуснат", написа Медведев в социалната мрежа Х.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed.