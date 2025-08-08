Изключителен риск: Путин тества ядрена ракета „Буревесник“ (ВИДЕО)

Путин може да тества най-новата руска крилата ракета с ядрен двигател, „Буревесник“, през следващите дни. Франция и Великобритания формират съвместен ядрен фронт за защита на Европа, пише Newsweek.

Изстрелването е планирано от полигон, разположен в архипелага Нова Земя.

Путин многократно се хвалеше с разработването на „Буревестник“ – ядрена ракета с междуконтинентален обсег.

С тази ракета лидерът на Кремъл се надява да всее страх на Запад. Засега тя е предизвикала обществено безпокойство, защото изпитанията на тази ракета са съпроводени с радиоактивни емисии в атмосферата или морската среда.

Предупреждение NOTAM (Известие до летците), издадено от руските авиационни власти, влезе в сила в четвъртък в 21:00 UTC и е валидно до вторник вечерта следващата седмица.

Подготовката е в ход от седмици в базата за изстрелване Панково на Нова Земя, в руската Арктика.

Архипелагът е тестов полигон на „Росатом“ за ядрени оръжия и свързани с тях технологии от края на 50-те години на миналия век и е затворен за цивилни.

Barents Observer е проучил както движението на корабите, така и сателитните изображения на района, в допълнение към онлайн услугите за проследяване на полети и кораби.

Четири от корабите, които бяха хвърлили котва в залива извън полигона Панково по-рано тази седмица, вече са отплавали до места за наблюдение и поддръжка, от западната част на пролива Маточкин и на север до залива Мурман.

Ракетата „Буревестник“ ще бъде изстреляна с краткоживеещ реактор, който се смята, че се активира, когато ракетата е във въздуха.

Самолетът, често наричан „ядрен ловец“, е специално предназначение, което събира проби от атмосферата, за да открива изотопи. Чрез анализ на следи от радиоактивност САЩ искат да научат повече за технологията, използвана за захранване на ракетата, за която Владимир Путин преди това се хвалеше, че има „неограничен обхват“.

„Тестването представлява риск от инциденти и локални радиоактивни емисии“, заяви Норвежката разузнавателна служба (NIS) в доклада си за оценка на заплахата, публикуван миналата есен. NIS заяви, че очаква тестването както на ракети, така и на торпеда да продължи.

Регионът Финмарк в Норвегия е на около 900 километра от обекта Панково.

Ракетата „Буревестник“, с кодово име „Skyfall“ от НАТО, се тества на полигона „Новая Земя“ поне от 2017 г. През последните три години площадката е значително разширена и дейностите са се засилили.

Франция и Великобритания изграждат ядрен щит за защита на Европa

Настоящият геополитически контекст, оформен от войната в Украйна и несигурността, свързана с ангажиментите на САЩ в Европа, засили неотложността на разработването на европейска рамка за възпиране

На 10 юли Франция и Обединеното кралство подписаха съвместна декларация за ядрено възпиране.

Документът, видян от Liberation, бележи нов етап в сътрудничеството между единствените две ядрени сили на континента, като се посочва, че „няма екстремна заплаха за Европа, която да не изисква общ отговор“.

Тази умишлено открита формулировка предполага потенциална координация на френските и британските ядрени сили в случай на сериозна заплаха, като същевременно се запазят съответните им доктрини за стратегическа независимост, според Army Recignition.

През 2025 г. Обединеното кралство поддържа морска система за ядрено възпиране, състояща се от четири подводници с балистични ракети (SSBN) клас Vanguard, всяка от които е оборудвана с доставени от САЩ ракети Trident II D5.

120 ядрени бойни глави са оперативно разположени от общ запас от 225.

Позицията на Обединеното кралство се основава на модела за непрекъснато морско възпиране (CASD), който гарантира, че поне една подводница е винаги на патрул, готова да осигури надежден капацитет за втори удар.

Франция, от своя страна, поддържа позиция на строга достатъчност с два ядрени компонента.

Океанският клон включва четири подводници клас Le Triomphant, въоръжени с балистични ракети M51.

Въздушният компонент е базиран на изтребители Rafale, оборудвани с ядрени ракети ASMP-A, изстрелвани от въздуха, разположени както от наземни бази, така и от самолетоносача „Шарл дьо Гол“.

Франция притежава 290 ядрени бойни глави, от които 280 са разположени в момента.

И двете страни запазват пълен национален контрол над своите арсенали, без споразумения с двоен ключ. Обединеното кралство участва в Групата за ядрено планиране на НАТО, за разлика от Франция, която поддържа строга стратегическа автономия.

В новата декларация изрично се споменава потенциалната координация на ядрените сили „в отговор на изключителна заплаха за Европа“.

Понятието „екстремна заплаха“ е умишлено оставено неясно, подобно на това за „жизнен интерес“, от съображения за стратегическа неяснота. То се отнася до сценарий на опасност за колективната европейска сигурност, без да се посочват конкретни примери, като например руско нахлуване в балтийските държави.