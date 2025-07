Медведев: Не е работа нито на Греъм, нито на Тръмп да решават кога да седнем на масата за преговори

Заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на сенатор Линдзи Греъм, че не е работа нито на него, нито на президента на САЩ Доналд Тръмп да решават кога да „седнем на масата за преговори“ в украинския конфликт.

„Не е работа нито на теб, нито на Тръмп да диктувате кога да „седнем на масата за преговори“. Преговорите ще приключат, когато бъдат постигнати всички цели на нашата военна операция. Работи преди всичко за Америка, деденце!“, написа Медведев в Х.

It's not for you or Trump to dictate when to 'get at the peace table'. Negotiations will end when all the objectives of our military operation have been achieved. Work on America first, gramps!