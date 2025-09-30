Месечна прогноза за времето: Циганско лято в края на октомври

Месец октомври ще започне с облаци и с валежи. На 3-ти и 4-ти октомври се очакват интензивни дъждове, със значителни количества в централните и в източните райони от страната. Температурите в населените места ще са от 10 до 15 градуса.

От 5 до 9 октомври мъглите и ниските облаци ще бъдат често явление. Дневни температури от 18 до 23 градуса.

В началото на втората десетневка,от 10-ти до 13-ти, се очаква дъжд и захлаждане, както и валежи от сняг по високите части в планините. По-съществени ще бъдат дъждовете в Северозападна България.

От 14 до 20 октомври по Черноморието ще се стелят ниски облаци, с ръмежи и мъгли, а на запад ще има повече слънце.

През третата десетневка се очакват повече слънчеви часове и слабо затопляне.

От 21 до 29 октомври ще бъде предимно слънчево и сравнително топло с температури до 18 до 23 градуса. Ще бъде подходящо за туризъм във високите части на планините. От 26 октомври, Димитров ден, започва циганското лято .

На 30 и 31 октомври се очакват слаби валежи, от 3 до 5 л/м2, главно в крайните западни райони. Месецът ще завърши със затопляне.

От 31 октомври до 3 ноември порция топъл въздух от юг ще достига до Балканите. Южните ветрове ще повишават чувствително температурите в населените места , северно от планините.

Октомври е месецът на Златната Есен. Лятото бързо ще бъде забравено, а зимата е все още далече. През този месец най-често господства антициклоналния тип време - нощите са хладни, а през деня е слънчево и топло. Средноденонощните температури постепенно се понижават от 15, 17 градуса в началото на месеца до 7, 10 в края. Въпреки, че денят също намалява в топли и слънчеви дни максималните температури често превишават 20 градуса.

Най-високите температури са измервани в Дунавската равнина - в Горна Оряховица 39 градуса, в Ловеч, Севлиево и Павликени 38, в Русе 37. Най-високата температура през октомври в Плевен е измерена през 1984 година - 38,5 градуса, в Пловдив през 1994 година са измерени 37 градуса, а в София през 1993 година - 33,6 градуса.

Все пак нощите са студени, а минималните температури в края на месеца са около и под точката на замръзването. При по чувствително застудяване са отбелязват и най-ниските температури за месеца от минус 1 до минус 6 градуса. Най-студено е било в Трън и Велинград - минус 10 градуса, в Разград минус 9, Троян, Казанлък и Самоков минус 8. В София най-ниската температура през октомври е отчетена през 1920 година минус 6,4 градуса, В Пловдив през 1946 година са измерени минус 5,7 градуса, а в Плевен през 1920 година минус 7,7 градуса.

Геомагнитна прогноза

Леки бури на Балканите

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност, като бързо ще се усилва. От 3 до 13 октомври геомагнитната активност ще се повиши. От 18 до 20 число от месеца в северните ширини има условия за геомагнитни бури, като на Балканите се очакват слаби магнитни бури. От 21 до края на месеца земното магнитно поле ще се успокои и през повечето дни ще бъде спокойно, с временно повишаване на интензитета на геомагнитната активност около 26, 27 октомври и в края на месеца.

Народна метеорология

Южен вятър предвещава скорошен сняг

Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията.За октомври народната метеорология гласи:

Южен вятър през октомври предвещава скорошен сняг.

Ако на Петковден (14 октомври) времето е добро, на Димитровден ще е лошо. На този ден ако грее слънце, зимата ще е лоша. Каквото е времето на Димитровден (26 октомври), такова ще бъде по Коледа. Ако вали, ще вали и на Гергьовден.