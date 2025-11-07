Мигрантски ханджар в гръбнака на Европа

От магнит за пришълци, ЕС се превърна в капан за европейците

Ако Тръмп спре федералните субсидии за Ню Йорк, лошо му се пише на рапъра Мамдани

На 01. 11. британската полиция съобщи, че 10 души са с животозастрашаващи прободни рани след масово кръвопролитие във влак от Донкастър за Лондон. Министърът на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза , че е "дълбоко натъжена". Двамата задържани са родени там мюсюлмани, единият с голям нож, някои свидетелите са го описали като ханджар.

Една новина, станала напоследък обикновена. Поредната в низ от сходни по сценарий кръвопролития на Острова и на изток от Ръкава. Които вече не шокират, а просто потвърждават усещането, че Европа все по-обилно кърви със забит в гръбнака мигрантски ханджар. Кърви не от външна война, а от рана отвътре, причинена от собствените и страхове, илюзии и решения.

Кметовете на Лондон, Бирмингам, Лийдс, Блекбърн, Шефийлд, Оксфорд и още 4-5 града са мюсюлмани. В страната има около 3000 джамии, над 130 шериятски съдилища. Голям процент от жените и мъжете мюсюлмани не работят и получават безплатни пособия..

Мъж е арестуван във Франция, след като умишлено се врязва с автомобила си в група пешеходци и велосипедисти на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщи на 5. 11. Ройтерс. 10 души са ранени, двама от които са в критично състояние. По време на задържането 35-годишният мъж е крещял"Аллах акбар". Също типов теракт, но не е ясно дали е имал ханджар.

От Отвореното писмо от група известни хора, университетски професори, публикувано през март 2023 г. във Figaro: „Християнството остава първа и основна цел на антирелигиозните закони във Франция и в Европа... Основополагащите принципи на нашата цивилизация, а първо свободата на съвестта, ще се окажат в опасност.“ Онези вече бяха извадили ханджарите. Не ги спряха и ето.

Когато мигрантското нашествие беше в началото си, Швеция се състезаваше по гостоприемство с Германия. Днес се бори за първото място по ниво на престъпността у дома си. Спори се дали мигрантите, основно мюсюлмани, вече са малко над 20% или почти 25% от населението. Шведите се страхуват от тях, задушават се, полицията не е в състояние да ги озапти. Каква ти интеграция!

Властите пробват да ги подтикнат да си отидат с пари, планират да увеличат финансовото поощрение за целта до 35 пъти. Напразно, на тълпи идват и нови мераклии, носейки със себе си разбойнически нрави, омраза към местното население, мръсотия и насилие.

С особено важен знак ги посрещнаха в Стокхолм в началото – по нареждане на жена-епископ свалиха кръста от християнска катедрала, за да не предизвиквал лоши чувства у прииждащите мюсюлмани...

Швеция отдавна е „канарчето в минната галерия“, където някога миньорите са наблюдавали реакцията на птичката за ранен сигнал за опасност от наличие на отровните метан и въглероден окис. Старият Свят в прекия смисъл се задъхва от притеснения, нечистотия и беззакония, причинявани от безумното решение на Брюксел да кани всякакви люде от Африка и Азия.

Премиерът на Швеция Улф Кристерсон обяви, че страната смята да намали долната граница на възрастта за понасяне на наказателна отговорност до 13 години. Поради нарастващия брой престъпления с участието и на малолетни. Пълно объркване сред политиците в ЕС предвид очертаващата се сглобка между мургави нашественици с идващи от в Украйна гневни фронтоваци.

След упорито мълчание проговори и руският президент. Пред лицето на жестоката реалност и под силния натиск на обезпокоеното обкръжение либералниченето му помръкна. През последните 3-4 години рязко се увеличиха опитите да се разклати отвътре Руската федерация (РФ).

На съвещание по сигурността на 5. 11. Путин каза: „Цели създаването на Пост-Русия, т. е. на територия, лишена от суверенитет, разкъсана на дребни , подчинени на Запада, парчета. Противниците ни използват това оръжие буквално всеки ден и го усъвършенстват.“

Вътре в РФ отдавна има цели области, чието население масово и дълбоко е потънало в политически ислам. И там не само ханджари крият в пазвите, а и тесни връзки с терористични структури навън.

Според социолози, 52% от населението в РФ всеки ден се сблъсква с фалшиви новини и слухове с акцент на националност. Опасността за огромната държава от вътрешни трусове с разрушителен ефект е много голяма. Показва го богатият исторически опит, враговете й отлично я знаят, изучават и активно използват. Примери: революцията от 1917 г. и перестройката.

Зад океана се появиха и разработиха научно, а после приложиха в живота неолибералните теории. Цели три мандата с лъжи, брутални манипулации и свирепа цензура, с огромен съдебен и властови натиск се налагаше мултикултурализмът наред с прочието съвременни троцкизми.

Оттам пренесоха модела в Европа. Стигна се до острата нужда от MAGA, от спасяване на Америка от нея си.

Забележително събитие е изобрът на Зохран Мамдани за нов кмет на Ню Йорк. Гражданин на САЩ от 7 години, роден в Уганда "ходжа шиит" мюсюлманин с индийски корени. Рапър и съосновател на първата университетска организация "Студенти за справедливост в Палестина". Прилича много на марксист от троцкистки тип.

Т. е. разрушител. Да сринем всико до основи, после ще строим наново всичко, ако останат под ръка някакви строители. Според проучване, около 800 хиляди нюйоркчани, предимно бели и предприемчиви, възнамеряват скоро да го оставят да руши и троши.

При Обама и Байдън в Щатите нахлуха много милиони незаконни пришълци от разни страни. Мексиканците останаха в щатите, заселени предимно с потомци мексиканци. Други, мнозина от кол и въже, проникнаха в Тексас и други щати, но скоро ги натовариха на автобуси и засилиха най-често в посока... Ню Йорк.

За милиони иде реч, те избраха ходжа шиита. Напук на Доналд Тръмп. Тръмп се зарече да спре федералните субсидии за Ню Йорк при този избор. Ако го стори, лошо за рапъра.

The Times of Israel съобщи, че министърът по въпросите на диаспората на Израел Амичай Чикли изразява съжаление от избирането на Мамдани за кмет на Ню Йорк и го нарича привърженик на „Хамас”. Същевременно призовава нюйоркските евреи да се преместят в Израел.

Знаменателно! Доскоро най-голямата еврейска общност в света извън Израел беше в Ню Йорк. Къде е гледало, как е допуснало това всесилното еврейско лоби в САЩ! Изнасят се евреите и от Франция, и от други страни. В които любезно по американската неолиберална рецепта на Сорос и подобни бяха поканени пришълците от чужди култури, сред тях и тези с ритуалните ножове.

Европа днес стои пред най-дълбоката си морална дилема след ВСВ. Между състраданието към чуждия и инстинкта за самосъхранение на своите. Между вярата, че може да бъде универсален дом за всички, и страха, че губи собствените си стени. Политиците мрънкат за интеграция, но улиците крещят за разделение. В резултат мълчалив хаос — социален, демографски и духовен.

Мигрантският ханджар е не толкова външна заплаха, колкото диагноза за вътрешно заболяване. Европа е забравила, че хуманизмът не е слабост и вече не е сигурна нито за себе си, нито за новодошлите.

Социалната тъкан на континента се разплита тихо, но неумолимо. Там, където преди е имало гражданска солидарност, днес цари взаимно подозрение. В училищата се сблъскват различни културни кодове, а в болниците и социалните служби – различни представи за дълг, чест и отговорност.

От магнит за пришълци, ЕС стана капан за европейците. В Германия две поколения млади хора растат без ясна принадлежност – нито напълно немци, нито вече чужденци.

Европа стои пред огледалото на собствената си съвест. В него вижда не врага отвън, а своето объркано лице. Което не знае дали още вярва в себе си.

Ако европейците си припомнят ясно своите корени – християнството, Просвещението, труда, реда – ще могат да се защитят от ханджарите. Забравят ли ги - никоя стена няма да ги спаси. Силата им никога не е била в оръжията, а в идеите, които ги държаха заедно. Днес те са ранените ѝ войници.