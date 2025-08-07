МКС провежда ритуално приемане на космонавти и астронавти

Членове на руския и американския сегмент на Международната космическа станция (МКС) участваха в символична церемония по посвещаване, отбелязваща прехода им от Лигата на нелетялите астронавти (ЛНКА). Според космонавта на Роскосмос и специален кореспондент на ТАСС Алексей Зубрицки на борда на станцията, тази традиция включва зачеркване на имената им от шевроните на LUFA, символичен жест, показващ официалния им статут на космонавти.

"Днес можем да кажем, че бяхме посветени като космонавти и астронавти", заяви Зубрицки и обясни. "Ние и нашите американски колеги задраскахме имената си от списъка на нелетялите астронавти в приятелска атмосфера, продължавайки традицията, установена през 2014 г. от нашите американски колеги".

Зубрицки уточни, че освен него, имената на членовете на екипажа на руския сегмент - специалистите по мисията SpaceX Crew-10 Кирил Песков и Олег Платонов от Crew-11, заедно с астронавтите на NASA Никол Айърс, Джонатан Ким и Зена Кардман - са били официално отстранени от шевроните си. Церемонията се проведе наскоро, защото шевронът с името на Айърс, която пристигна на МКС като част от Crew-10 на 16 март, беше доставен едва на 2 август от Crew-11.

Основана през 2014 г. в Хюстън, LUFA включва всички квалифицирани космонавти и астронавти, които все още не са летели в космоса. По време на първата им мисия фамилните им имена традиционно се изписват върху специален шеврон, отбелязвайки официалното им посвещение в космически полети.