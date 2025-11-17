Над 100 хил. евро за хубава къща край Стара Загора

Има и луксозни предложения

Евтините се нуждаят от ремонт

Цените на къщите в района около Стара Загора варират в доста широки граници. От значение за цената са състоянието на имота, кога е построен, площта на сградите и големината на двора, както и редица други фактори, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти.

Едноетажни къщи с двор с площ от около 1000 кв.м, строени преди 2000 г., в района на Стара Загора се предлагат на цени между 20 хил. и 45 хил. евро, за по-базови имоти. Къщи от същия период, но със значителни съвременни подобрения могат да достигнат цени около и над 100 хил. евро.

Къщите ново строителство в крайградските райони, както и в селата в непосредствена близост до Стара Загора, се предлагат на цени най-често между 120 хил. и 250 хил. евро, като не липсват и предложения с доста по-високи цени, които са в луксозния сегмент от пазара.

В по-отдалечените от града райони също има търсене, главно от български семейства, част от които работят извън България и планират връщане в страната. Имоти търсят и пенсионери от страната и чужбина, които искат спокойствие и къща с голям двор. Цените на имотите в тези райони са по-ниски в сравнение с тези в близост от големия град и също варират значително в зависимост най-вече от това какво е общото им състояние и близостта до хубав път. Най-често срещаните цени на повечето такива оферти са между 25 хил. и 50 хил. евро, за къщи които имат нужда от ремонт и с двор с площ от 500 до 1200 кв.м. Има и къщи с много добро качество с цени от 50 хил. до 100 хил. евро.