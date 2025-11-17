Чужденци вдигат цените на имотите в Португалия

Милионери избират топлите страни

Има проблем за местните жители

Чужденци извън страните от Европейския съюз купуват жилища в Португалия на цени близо два пъти по-висока от тези, които плащат местните жители. Това допринася за повишаване на цените, а жилищата в градовете стават все по-недостъпни за много местни жители, съобщава Блумбърг.

Гражданите на страни извън ЕС плащат средно 451 хил. евро за имот в Португалия спрямо 225 хил. евро, плащани от местните жители, показват данни на Националния статистически институт на страната. В същото време купувачи от ЕС дават средно 310 хил. евро за покупка на жилище в Португалия.

Италия, Гърция и Португалия привличат много милионери, пише в доклад на консултантска компания в областта на миграцията. Конкретно Португалия привлича чуждестранни жители с умерените си температури и относително ниските разходи за живот. Но нарастващите цени на имотите създават проблем за много местни жители, които не успяват да намерят жилища на достъпни цени.

Средните цени на жилищата в Португалия достигнаха 2850 евро на квадратен метър, два пъти и половина повече спрямо 2015 г., показват данни на сайт за недвижими имоти.