Най-добрият момент за покупка на имот е сега

Придобиването на жилище остава една от най-стабилните форми на инвестиране

Ремонти повишават стойността

С времето цените ще нараснат още повече

Най-добрият момент за покупка на жилище винаги е днес и сега, казват брокери на имоти. Чакането на подходящия момент може да доведе до изпускане на възможности, защото с времето цените ще нараснат още повече. Всеки, който има финансовата възможност, е добре да купи имот сега, а не просто да наблюдава отстрани пазара и покачването на цените.

Преди човек да пристъпи към огледи на имоти е добре да определи бюджета, който може да инвестира в имот – както налични средства, така и размер на ипотечен кредит, който може да изплаща без сериозно да бъде засегнат семейният бюджет. Освен това е добре да набележи характеристики на имота, на които държи, и тези, с които може да направи компромис.

Инвестицията в недвижими имоти е свързана със стабилност. Във времето имотите запазват или повишават своята стойност. Придобиването на собствен дом не само осигурява красиво и функционално жилище, но и представлява надеждна инвестиция за бъдещето, категорични са брокерите. С покупката на имот богатството ви ще нараства през годините. Придобиването на имот остава една от най-стабилните и сигурните форми на инвестиране в дългосрочен план. След време ще можете да продадете имота на по-висока цена. Ако имотът бъде ремонтиран, бъдат направени някои подобрения, цената му ще нарасне още повече. По този начин с инвестиция в собствения дом се постига двоен положителен ефект. От една страна подобрявате средата, в която живеете, а от друга вдигате цената на имота.

При живот под наем няма смисъл от влагане на много средства в подобрения и обзавеждане, защото след няколко месеца може да живеете на друго място. Възможността да инвестирате в собствения си дом е една от причините покупката на жилище да е по-добро решение от живот под наем.

Намирането на идеалния дом е стъпка към реализирането на мечтата за уют и спокойствие. Покупката на дом и обзавеждането му изисква голяма инвестиция, планиране и е свързано с доста работа. Но окончателното обзавеждане на имота и нанасяне в него със семейството може да бъде изключително удовлетворяващо. Затова много хора с нарастване на доходите им купуват по-голямо жилище.