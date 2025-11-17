Над 60 хил. евро за студио край морето

Предпочитат готови за нанасяне имоти, които не се нуждаят от ремонт и са обзаведени

Повечето не държат на голяма площ

Най-достъпни са малките апартаменти в Слънчев бряг

Повечето студиа край морето са с цени над 60 хил. евро, показват данни на сайт за обяви за продажби на имоти. Хората купуват ваканционни жилища както за втори дом през почивните дни, така и като инвестиция. Търсенето на ваканционни имоти е подкрепено и от желанието на хората да вложат парите си в недвижима собственост преди присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Купувачите по морето са основно българи, които придобиват имоти предимно със собствени средства и предпочитат готови за нанасяне жилища, както и имоти, които се намират в сгради с ниски такси за поддръжка. Очакваната доходност от подобни имоти чрез отдаването им под наем е около 7-8%, казват брокери.

Най-предпочитани от купувачите на жилища по Черноморието са студиата и двустайните апартаменти, показват наблюденията на консултантите. При покупка на жилища край морето повечето хора не дължат на голяма площ, тъй като ще използват имота само през няколко седмици от годината. Но има и хора с по-големи финансови възможности, които искат и ваканционният им дом да бъде с по-голяма площ.

Сред желаните от купувачите дестинации са Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Созопол, Ахтопол, Свети Влас, Каварна и Балчик. От тях Поморие е курортът с най-скъпи студиа за покупка със средна цена от 69 хил. евро. Средната офертна цена на квадратен метър на студиата в Поморие е почти 1500 евро. На второ място сред включените в анализа осем курорта е Ахтопол, където средните офертни цени на студиата достигат 66 хил. евро. Топ три се допълва от още един курорт по Южното Черноморие – Созопол, с 64 хил. евро.

Средните офертни цени на студиата и едностайните апартаменти надхвърлят прага от 60 хил. евро и в Несебър с 63 хил. евро, а в Свети Влас те достигат 60 хил. евро. В Каварна студиата струват средно 59 хил. евро, а в Балчик цените достигат 56 хил. евро. Слънчев бряг е курортът с най-достъпни студиа за покупка сред включените в анализа осем дестинации със средна офертна цена от 50 хил. евро.

При двустайните апартаменти най-високите цени сред осемте курорта са в Несебър, където средното ниво е 115 хил. евро, или 1650 евро на кв. метър. Второто място е за Ахтопол със средна цена от 111 хил. евро, а Созопол и Поморие делят третото място със средно 103 хил. евро. Средните офертни цени на двустайните апартаменти доближават границата от 100 хил. евро и в Свети Влас – 90 хил. евро.

В северните курорти Балчик и Каварна средните офертни цени на двустайните апартаменти достигат съответно 73 хил. и 72 хил. евро, а Слънчев бряг отново е най-достъпният сред включените в анализа курорти със средна цена от 67 хил. евро.