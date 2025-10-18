Най-хуманното и най-истинското: Защо Тръмп не предаде томахавките на Зеленски

Най-хуманното и най-истинското предложение

Най-яростните поддръжници на Украйна най-много мразят Тръмп

Президентът Тръмп не даде томахавките на Зеленски. Ето защо:

1/ Томахавките с обсег 1600 км могат да бъдат изстрелвани от подводници, военни кораби и специални земни устройства. Всичко това Украйна го няма. Т.е. САЩ трябва да осигурят всичко това на Киев.

2/ Украйна няма военни дейци, които да програмират томахавките и изстрелването им. Това значи, че САЩ трябва да ги осигурят на Киев.

3/ Горното означава, че САЩ трябва да се намесят нечувано и невиждано във войната против Русия, което може да има страшни последствия. Но не за САЩ.

4/ Дори ако президентът Тръмп беше дал томахавките на Зеленски, това означаваше украинците веднага да започнат да унищожават най-важните руски заводи за всякакви въоръжения. Това незабавно щеше да подложи на чудовищно унищожение украинските градове и всякаква инфраструктура - от страна на Кремъл. Тоест, последиците за Украйна щяха да бъдат ужасни.

5/ Дори и съвършено оръжие, като томахавките няма, естествено, да спечели войната за Украйна. Не трябва много ум, за да го знаят и най-ожесточените украиномани.

6/ Предвид на горното, чудя се защо Зеленски и хората му отидоха при президента Тръмп, да молят за томахавките. Те не разбират ли какво ще им се случи? Вж т. 4 Не разбирам какви са съображенията на Киев.

7/ Президентът Тръмп реши, като държавник да НЕ даде томахавките на Зеленски. Президентът предложи на двете страни незабавно да сложат оръжие на бойните линии на фронта. Това е най-разумното, защото : всички земи, вкл Крим след 2014, превзети от Кремъл вече са включени в руската конституция и за да бъдат върнати на Киев е необходимо конституционно мнозинство в Думата.

Очевидно това е невъзможно. Всички земи, отнети от Киев, вкл Крим след 2014 трябва да бъдат признати за руска собственост с конституционно мнозинство в Радата. Очевидно това е невъзможно.

Едното или другото са изцяло необходими за всяка от страните, за да сключат примирие. Очевидно това е невъзможно, ето защо най-човечното е двете страни веднага да спрат огъня.

8/ Президентът Тръмп ще се срещне с президента Путин в Унгария след дни. Зеленски не е предвиден в срещата. Най-яростните поддръжници на Украйна, които най-много мразят Тръмп вече започнаха да му се подиграват в смисъл, че той отново /?/ ще бъде измамен от Путин. Омразата разстройва съзнанието им и аз няма да им помогна с нищо.

9/ Президентът Тръмп разбира, че в ужасната война, с може би милиони жертви НЯМА да има категоричен победител. Ето защо, той, който вече спря ШЕСТ войни и спаси неизброими животи, иска да спре и най- страшната война на съвремието.

10/ Ето защо президентът направи на двете страни най-естественото предложение.

Най-хуманното и най-истинското.