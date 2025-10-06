Намалиха оценката на Драганов след ЦСКА - Лудогорец

Станислав Тодоров, председателят на Съдийската комисия към БФС, призна, че тепърва ще се разглеждат спорните моменти от дербито ЦСКА – Лудогорец. И двата тима имат своите претенции, а оценката на главния съдия Драгомир Драганов вече е намалена.

"Има спрени съдии – обясни Тодоров, визиращ грешки на арбитри от предходни срещи. - Имаме вътрешен правилник, но не се появяват. Тепърва ще анализираме мача на ЦСКА и Лудогорец. Чакаме доклада. Оценката на съдията обаче е намалена. Има идея да бъдат анализирани ВАР комуникациите и да се слушат ситуациите, за да има повече прозрачност. Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва. Грешките малко повече зачестиха. Допускат се такива и критерият не винаги е един и същ. Всеки човек вижда по различен начин даден ситуация.“