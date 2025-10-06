Най-ощетяваните в Първа лига са и най-тихи

Три отбора в Първа лига са най-ощетявани дотук през сезона от съдийски решения. Това стана ясно след превръщащата се в редовна пресконференция на родните арбитри и техният председател Станислав Тодоров. По време на среща с журналисти арбитрите разкриха, че общо четири са грешките през последните седмици. Две от тях са срещу Локомотив (София), потърпевши са още Локомотив (Пд) и Септември. Интересното е, че месец по-рано на подобна пресконференция бяха признати други неточни решения, които отново бяха срещу „смърфовете“ и „виненочервените“. С изключение на неделната декларация на „железничарите“, генерално трите клуба са сред най-малко оплакващите се от съдии. На другата крайност са отбори като Добруджа и Ботев (Пд), които се борят за първото място при пускащите позиции.

От Съдийската комисия признаха, че през септември ощетен е Локомотив (Пд) за показания директен червен картон на Ивайло Иванов срещу Лудогорец (1:1) след намеса на ВАР. Играчът на пловдивчани не е трябвало да бъде гонен. По-рано този сезон Тодор Павлов от „черно-белите“ също бе изгонен погрешно за несъществуващ втори жълт картон в срещата със Спартак (Варна).

Грешка има и при показания червен картон на Себастиян Уейд от Септември (София) в двубоя с Ботев (Пловдив). Според комисията бранителят на столичани е бил единствено за жълт картон.

В останалите два случая ощетен е Локомотив (София). Тимът на Станислав Генчев е трябвало да получи дузпа срещу ЦСКА при равенството 1:1 в „Надежда“. Причината е игра с ръка на Мартино. Именно с ръка игра и Мартин Георгиев от Славия при първия гол в дербито с „железничарите“, когато Емил Стоев вкара след нередовната асистенция на бранителя на „белите“.

На брифинга сега стана ясно, че няма грешки на главния съдия Радослав Гидженов на дербито Левски – Лудогорец (0:0), няма такива и при визитата на „сините“ на Ботев (Пд), когато „канарчетата“ имаха претенции за червен картон на Рилдо още в 1-ата минута.

Преди месец от СК признаха две големи грешки на съдиите на ВАР. Първата бе на Ботев (Пловдив) – Арда (0:5), където неправилно бе отменено попадение на гостите от Кърджали. Вторият гаф бе на Септември – Локомотив (София) (1:0), където има задържане на футболист на домакините в наказателното поле, но без да бъде отсъдена дузпа. Така генерално Локомотив (Пд), Локомотив (София) и Септември излизат като най-ощетените клубове дотук през кампанията.

