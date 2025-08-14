Напълно потушен е пожарът край Сунгурларе, този при Илинденци е локализиран

Големият пожар край Сунгурларе е напълно потушен. Това потвърди кметът инж. Димитър Гавазов по БНТ. По думите му огънят е бил изгасен късно снощи.

Усилията на огнеборците, военните, горските служители и доброволците са дали резултат в шестия ден от борбата с огнената стихия, когато огнището остана едно – в гората между селата Бероново и Скала, а пожарът е бил низов и е имало възможност да се гаси само на земя.

Осем екипа на пожарната и днес ще останат на дежурство в засегнатия район, за да не се възобнови огънят, тъй като има силен вятър.

Днес следобед ще бъде отменено бедствено положение в Сунгурларе. За шест дни пожарът изпепели над 20 хил. декара.

Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин, край Илинденци. Две огнища продължават да създават работа на пожарникари, горски служители военни и доброволци. На терен са повече от 150 души, подпомагани по въздух от два военни хеликоптера. На 21-вия ден от началото на акцията хората са уморени.

"Служителите на държавните горски стопанства, които обхвана пожара почти не се ротират. Те са на терен от първия ден. Изтощени са хората вече действително", каза Иван Ризов - директор на ДГС-Струмяни.

"Огнището, което е на границата с национален парк Пирин в момента е локализирано. Малко по-сложна е ситуацията с по-ниското огнище, но и там днес хората ще се стремят да го локализират и да потушат каквото могат", добави той.

Пожарът в Пирин е един от най-големите у нас през последните години. Смята се, че той е изпепелил и най-много горска територия в България.