Търсят доброволци за борбата с пожара над село Илинденци

150 души са на терен

Има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци за утре, 15 август, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) в социалната мрежа Фейсбук.

Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа, като в този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците.

От НАДРБ посочват, че ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. От асоциацията обясниха ,че всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици, които са устойчиви на топлина, както и здрави обувки или ботуши.

От НАДРБ посочват, че в случай че желаещите да бъдат доброволци нямат огнеупорно облекло, трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи на ръкавици, очила и маски, както и задължително да си носят храна и вода.

Над 150 души са на терен и продължават борбата с пожара в Пирин. На място са 15 служители от Национален парк "Пирин", 70 пожарникари. Около 50 служители на горски стопанства в региона и около 20 военнослужещи от Трето Бригадно командване в Благоевград от състава на Сухопътните войски участват в гасенето на пожара, каза за БТА директорът на Регионалната дирекция (РД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев.

Два хеликоптера "Кугър" с екипажи от 24-та Авиационна база "Крумово" извършват гасене от въздуха. Хеликоптерите са на терен от 7:30 ч. и от 9:20 ч. и действат в координация с Главна дирекция ПБЗН, съобщиха от Министерството на отбраната.