Ще обменяме до 100 лева в евро без заявка в пощите, обучават 3000 служители

Български пощи ще обучат общо 3000 служители в 2230 пощенски станции във връзка с приемането на еврото в България и обмяната на левове в евро по места. Това каза Станимир Белинов, заместник-директор на дружеството. Около 245 служители вече са преминали обучение.

Националният пощенски оператор ще бъде основният участник в този процес в населените места, където няма банки и финансови институции.

Служителите ще бъдат обучени да разпознават фалшиви евро, но и левове. Поръчани са броячни машини, водят се разговори с МВР за осигуряване на охрана.

"Служителите се запознават с различните номинали и емисии. Много важно е да предотвратим опити за измами. Обучението включва разпознаване на фалшиви банкноти по различни показатели. Уверение получихме и че има видеонаблюдение в клоновете, както и че ще бъде гарантирана сигурността на парите", каза Белинов. Създадена е онлайн платформа, където са качени всички материали, до които имат достъп всички служители в пощенските станции.

Във всяка пощенска станция и главна каса, където ще бъдат обработвани банкнотите, ще има необходимото количество банкнотоброячни машини и технически средства в помощ на служителите при разпознаването на банкнотите, каза още Станимир Белинов:

"Поръчани са от компания, която се занимава с внос на такъв тип техника, която е сертифицирана, а съответно и компанията ни гарантира, че софтуерите, които ще бъдат инсталирани на машините, както за българските левове, така и за еврото, са достатъчно надеждни и сигурни".

През първите шест месеца услугата ще е безплатна за гражданите, а след това дружеството може да въведе такса за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой. Без заявка ще обменяме суми в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка в срок от 3 работни дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната.

Списък на пощенски станции на "Български пощи" ЕАД, в които ще се извършва обмен на банкноти и монети от левове в евро - ТУК

Информационният сайт за въвеждане на еврото в България е на адрес – evroto.bg.