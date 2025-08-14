Шест държави ни помагат в борбата с пожарите

Шест са държавите от Европейския съюз, които помагат на България в гасенето на горските пожари – Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния, Швеция. Това става ясно от съобщение от Европейската комисия.

"През изминалата седмица Гърция, Испания, България, Черна гора и Албания задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС, за да им помогне за справяне с горските пожари, много от които се случват едновременно в цяла Европа", се посочва в информацията.

Механизмът за гражданска защита на ЕСrescUE е задействан 16 пъти по време на настоящия сезон заради горещата вълна, придружена от голям брой катастрофални горски пожари в целия континент. Броят на активиранията за 2025 г. вече е равен на общия брой за целия пожароопасен сезон през 2024 г. Спътниковата система за наблюдение на ЕС „Коперник“ също беше задействана заради пожарите в Гърция, Испания и България, информират от Еврокомисията.

Вчера Испания за първи път активира Механизма за гражданска защита на ЕС за горски пожари. Mобилизираnи са 2 самолета rescEU, разположени във Франция, които се очаква да бъдат разположени днес.

Гърция активира Механизма на 12 август. В отговор се очаква да бъдат разположени двата шведски хеликоптера rescEU, които в момента са в България. Предварително разположени пожарникари от Чехия, Молдова и Румъния също взеха участие в усилията за потушаване на пожарите.

В България 6 държави - Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния, Швеция - мобилизираха самолети чрез Механизма, включително хеликоптерите rescEU, разположени в Швеция.

В Албания са въздушни средства на rescEU от Хърватия, България, Италия, Чехия и Словакия.

В Черна гора Комисията мобилизира активи на rescEU, разположени в Чехия, Хърватия и Италия. Сърбия, Унгария и Босна и Херцеговина също разположиха самолетни средства като част от двустранни предложения, а Австрия предложи наземни екипи за гасене на пожари.