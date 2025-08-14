Белоградчик минава на воден режим

Със заповед на кмета на Община Белоградчик се въвежда режим на водоснабдяването в града считано от 14 август. Първоначално водата ще бъде спирана през нощта от 22:00 ч. до 06:00 ч. на следващия ден.

Причината е драстично намалелите дебити на водоизточниците Речно водохващане "Репляна - Чупрене" и Речно водохващане "Стакевци".

Мярката ще засегне всички абонати на територията на град Белоградчик. Това е решено на провелата се среща днес между местната власт и представители на ВиК дружеството.

Представители на Общината, заедно с ВиК служители започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица", след което ще се следи за стриктното плащане на консумираната вода. На тези, които откажат да плащат сметките си, ще им бъде прекъснато водоподаването.

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, поземлени имоти, паркове и градини, миене на улици, площади, моторни превозни средства, пране на килими и други

Допълнително към мерките срещу безводието започва и процедура по търсене на възможности за увеличаване на дебита на довеждащия водопровод от с. Стакевци. "С това ще задоволим изцяло нуждите на Белоградчик от питейна вода и ще решим този въпрос генерално веднъж и завинаги", заяви кметът Боян Минков.

От общинската администрация призовават водните ресурси да бъдат рационално използвани и призовават за търпение гражданите, докато приключат настоящите дейности, след които се очаква проблемът с достъпа до питейна вода да бъде решен окончателно.