До две години затвор очакват мъжа, подал фалшив сигнал за готвен атентат на полета от София до Лондон

Районна прокуратура – Пловдив е започнала досъдебно производство за подаване на неверен сигнал за тревога по време на изпълнението на полет на самолет, пътуващ по линията София – Лондон. Касае се за няколко сигнала до тел. 112, подадени на 11 август, за предстоящ атентат на летищата в Пловдив и София.

Това съобщи на брифинг зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов.

На 11 август е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“. Заради заплахата самолетът не беше допуснат в чешкото въздушно пространство, а над Германия беше ескортиран от военни изтребители. Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив, а на борда пътували бившата му съпруга и двете му дъщери.

Задържан е мъж от пловдивско село, който все още не е обвинен, тъй като се очаква експертиза за психичното му здраве. каза Пламен Пантов, цитиран от БТА.

Мъжът съобщил, че разполага с информация за предстоящи атентати. Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Извършени са множество следствени действия. Предстои утре да е готова психиатрична експертиза на 36-годишния мъж, която ще отговори може ли да носи наказателна отговорност. Той е безработен, не е криминално проявен, каза още Пантов. Към момента не е дадено смислено обяснение от него. Първоначално е задържан от полицията и после е предаден на Центъра за психично здраве.

Ако е здрав, за извършеното престъпление се предвижда лишаване на свобода до две години.