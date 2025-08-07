Президентът Тръмп ще направи голяма грешка, ако наложи повече от 25% мита над Индия заради търговията с Русия

Хората обичайно живеят в своя живот, в който са свикнали да бъдат първенци, защото е животът им. Ето защо те мислят, че са винаги прави. Но често действителността опровергава живота на хората, т. е. техните убеждения и тогава хората се чудят какво се случва.

Дали те грешат, или не?

Ето части от неудобната действителност на хората, когато те са ударени от фактите и те, хората се чудят какво да правят:

1. Преди дни шефката на 16-те разузнавателни агенции на САЩ Тълси Габард в доклад от 100 страници доказа, че Обама и службите му НАРОЧНО са злепоставили Тръмп, за да излъжат, че Кремъл уж е помогнал на Тръмп да стане президент през 2016 г. Министерството на правосъдието на САЩ официално даде под съд Обама и хората му, защото, според министерството са извършили престъпление. За това неокомунистическите западни медии, политици и наблюдатели общо взето мълчат. Ето защо хората, стотици милиони на изток и на запад, които някога са били излъгани от неокомунистите, също нищо не знаят, или не се интересуват. Аз знам защо западните неокомунистически медии, но също и източните мънкат за това. Отговор: защото тези медии и наблюдатели дълбоко затънаха в калта на лъжите на Би Би Си, СNN, New York Times и пр.

2. Вчера президентът на Чехия каза, че би било добре Украйна да се откаже „временно“ от някои земи, за да бъде запазена държавността на страната. Президентът на Чехия, генерал, като бг президента, от години повтаря, че войната в Украйна няма военно решение. Бг президентът отдавна е обявен за „путинист“, но такъв ли е и президентът на Чехия?

Това аз наричам неудобна действителност.

3. Тръмп наложи 25% мито над Индия, огромна икономика и приятел на Америка. И то защо?! Защото Индия си позволила да купува евтин руски петрол. Е, и? Мисля, че президентът Тръмп ще направи голяма грешка, ако наложи повече от 25% мита над Индия, да не говоря за Китай. Причината: президентът Тръмп не е президент на Украйна.

Ето част от изявлението на президенството на Индия от вчера: „Европейският съюз през 2024 г. е имал двустранна търговия с Русия на стойност 67,5 милиарда евро в стоки. През 2023 г. ЕС е имал търговия с услуги на стойност приблизително 17,2 милиарда евро. Това е значително повече от общата търговия на Индия с Русия през същата година или след това. Вносът на втечнен природен газ (LNG) от Европа от Русия през 2024 г. достигна рекордните 16,5 милиона тона, надминавайки предишния рекорд от 15,21 милиона тона през 2022 г.“

Прочетохте ли горните числа за ЕС?

4. В Hollywood Bowl, прочуто място за концерти, завчера беше представена премиерата на Jesus Christ Superstar. За пръв чух за това произведение през октомври 1971 г. За щастие след месеци успях да запиша от тавите оригиналното изпълнение с Иън Гилън. Спомням си вълнението, но вълнението (!), с което в началото на 1972-ра слушах този мюзикъл изцяло по Евангелията. Никога не ми омръзна, до днес го слушам с удоволствие, когато се сетя да го пусна от огромната си колекция.

И преди два дни научих с изумление, ама с изумление, че ролята на...(тук не мога да изпиша това име) се изпълнява от чернокожа лесбийка! Да, правилно прочетохте - ролята се изпълнява от еди кой си.

Нещо повече, самият Лойд Уебър, композиторът на прекрасната музика, бил там и приветствал изпълнението!

Това за мен е цялостното превръщане на всичко, което обичах през годините в нещо непознато и враждебно. В действителност, или живот, който ми е съвършено никакъв. Догогава ще трябва да живея в новата реалност. В неудобната действителност. Но този път за мен.