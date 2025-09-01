Нов билетен център и зала „Тодор Колев“ откриха в Шумен

Нов билетен център и конферентна зала „Тодор Колев“ бяха открити в Летния театър в Шумен. Събитието съвпадна с рождения ден на големия актьор – 26 август, който тази година щеше да навърши 86 години.

„Днешният ден е специален не само за Шумен, но и за всички нас, които обичаме българското изкуство и подкрепяме българската култура. Именно днес честваме рождения ден на Тодор Колев“, каза собственикът на „Купи билети БГ“ Благо Солов.

„Нашата мисия е да подкрепяме българските изпълнители, култура, литература и музика, както и младите таланти по места. Шумен е първият град от поредица, в които ще създадем такива центрове в подкрепа на местната култура и общност“, подчерта пред БТА Солов.

Проектът за създаване на културно-информационен център на името на Тодор Колев бе осъществен с подкрепата на Община Шумен. Центърът се намира в дясната част на реновирания Летен театър в Шумен, помещението е с отделен вход и с площ от 96,2 кв.м.

В центъра има постоянна експозиция за живота и творчеството на именития шуменец, а в залата ще се представят различни културни събития, книги, майсторски театрални класове, малки арт и музикални форми. Ще се продават и билети за театрални и концертни прояви в града и страната.

„Елегантно допълнение към сградата на Летния театър е конферентната зала „Тодор Колев“. В нея ще се провеждат камерни форуми, ще подкрепяме местни инициативи и млади таланти, ще представяме книги и малки изложби. Залата ще бъде и място за срещи между гостуващи артисти и техните почитатели“, допълни Солов.

На откриването на билетния център специален гост беше певицата Тони Димитрова, която вечерта зарадва публиката с голям концерт в Летния театър в Шумен.

Общинският съвет в Шумен взе решение през декември м.г. да започне процедурата по отдаване под наем на помещение в Летен театър в Шумен, след заявено инвестиционно намерение за създаване на зала “Тодор Колев”.

