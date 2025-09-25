Пак, пак и пак: Пакост голяма

Пиесата „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет вече 36 години се играе на българската политическа сцена

На финала на изборите (2024) пак се класираха 240 депутати, този път - за 51-то НС. „Системните партии“ пак спечелиха и пак ще се отложи осъществяването на „закон и ред“, каквито има, например, в Япония. Нали някои казват, че сме или ни се иска да сме „Япония на Балканите“. Надеждата това да стане е в новите партии, като „Единение“, „Синя България/КОД“ (Консервативно Обединение на Десницата) и „Ние идваме“ (те, обаче, не участваха на тези избори). Към тях и към депутатите имам следните въпроси:

1. Защо младите в „красивия и умния“ протест „2020-2022“ пак станаха наивни донкихотовци за демокрация - като нас, тези от есента на 1989-та и зимата на 1997-ма?

2. Мускетари на демокрацията или популисти са новите партии „Единение“, „Синя България/КОД“, „Ние идваме“и „МЕЧ“ (Морал, Единство, Чест)?

3. Докога кандидатите пак ще обещават, а ние пак ще избираме „от две злини, по-малката злина е добрина“, и „по-малката злина“ пак ще идва на власт, няма да изпълнява обещанията си - и пак ще станем по-зле, и пак ще чакаме идването на нови спасители? Пиесата „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет вече 36 години се играе на българската политическа сцена.

4. Докога някои политолози, социолози, политически психолози и социални антрополози ще страдат от медийна абстиненция - и докога пак ще им пълнят чашите с медиен алкохол? За да прилагат пак максимата „ако кърви, то води“ (if it bleeds, it leads), тоест „пускат първо репортажи, пълни с кражби, насилия и кръв“, които се отразяват в мозъчните огледала на разбойниците и те пак правят кражби и кървави насилия. Наказвайте ги според закона - бързо и справедливо! Иначе „българите ще започнем заедно с циганите да крадем“ - както прогнозира проф. Коста Костов в неговата просвещенска книга (2025) „Бяло и черно“.

5. Дълбоката политическа алхимия пак ли ще остане неразкрита и ненаказана? Въпреки че Хегел (1770-1831) отдавна ни е казал: „Какъвто е народът - такъв и водачът, какъвто е водачът - такава и държавата“. Но пак няма кой да ги накаже. Както пише в Библията: „Какъвто е народът, такъв е и свещеникът; и Аз ще ги накажа за постъпките им“.

6. Българската надежда пак ли ще е потвърждение на написаното от Фридрих Ницше: „Надеждата е най-голямото зло, тъй като удължава мъките на човеците“?

7. Нали си спомняте книгата „Да имаш или да бъдеш“ (To Have or to Be?) на Ерих Фром? - политиците пак ли ще предпочитат само „да имат“ пред това „да бъдат“ образовани и почтени хора?

На тези, които отговорят обективно, а не „политически коректно“, на седемте въпроса, ще кажа: „Дойдохте, видяхте, победихте“ - намерете съмишлениците си в НС, но не се сглобявайте, направете коалиция pro bono publicо, а не за вашето и чуждото добро.

Ще ги помоля, обаче, да запомнят:

1. Dictum, factum (Речено, сторено).

2. Non ducor, duco (Не съм воден, водя).

3. Всяка сутрин водачът на инките казвал на своите хора „Не крадете и не лъжете!“, а те му отговаряли „И ти също!“ (от лекцията в Бургас на д-р Нели Миранда от Боливия).

4. Като инвестирате повече разбиране и повече пари в Здравеопазването, Образованието и Науката (ЗОН), ще излезем от ЗОНата на мрака: от „най-болните, най-бедните и най-неграмотните“ в Европа, и можем през 2035 г. да станем „здравите, богатите и грамотните“, през 2045 - „по-здрави, по-богати и по-образовани“. Тоест, действайте приоритетно и дългосрочно, а не ситуационно и мандатно.

5. В България върлуват инфарктни, инсултни и ракови войни - те вече 45 + 35 години убиват стотици българи всеки ден (повече от войната в Украйна, на която БГ фабрики продават оръжия под зоркия поглед на урсулокрацията). Според данни на Националния статистически институт, през 2023 г. са родени 57 197 деца; 57 197 : 365 = 157 родени деца дневно. През същата година са починали 101 006 българи; 101 006 : 365 = 277 починали българи дневно. Ужас, това е демографска катастрофа, трагедия. При написана, но пак неизпълнявана национална програма за примирие на тези войни. И продължаваме да сме европейски шампиони по смъртност. Какво толкова да ни радва, че имаме европейски, световни и олмпийски шампиони по различни спортове - казвам го като племеник на Васил Константинов, многократен национален шампион по гимнастика и по вдигане на щанги. И аз - като шампион по гимнастика за ученици (1953-1957), който уважава труда на спортистите, но „Платон ми е мил, но истината ми е по-мила“ (Аристотел). Приоритетствайте, господа депутати и министри! Защото гласуването на безотговорно ниски бюджети за Наука, Образование и Култура (НОК), може да НОКаутира държавата ни. Не трябва бюджетът за въоръжаване да е 5% от БВП, защото така иска Щатският президент Тръмп - докато това, което иска Народът за НОК да е, примерно, 3%.

6. Марк Шагал (роден на 15 септември 1887 в град Витебск, Беларус) казал: „В тази глуха провинция никой не беше произнесъл думите „изкуство и художник“. Докато не ме посети един приятел и виждайки рисунките ми, възкликна: „Та ти си бил истински художник!“ „Какво е това „художник“? - запитал Шагал. Народът пак запита: „Как сте с морала, депутати?“ „Какво е това „морала“?“ - отговориха те. Тогава народът им каза: „Трябват ни нови хора, способни да променят модела на политиката“. „Какво е това „нови хора“? - запитаха депутатите. Народът им отговори: „Нови хора“ (Homines novi) са като високите макове - умни-просветени-и-морални, но подложени на мъки в България.

7. Държавите прогресират, защото имат мъдри политици и образован Народ, който ги избира. Много е трудно да бъдат избрани образовани и морални депутати, когато много от гласуващите пак са необразовани или неграмотни, готови да получат хонорарите си, въпреки гръмко повтаряното „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но пак ненаказано.

8. Спасението? - „Бунт на масите“ на Хосе Ортега и Гасет, съчетан с „Бунт на просветените-и-морални елити“, като проф. арх. Христо Генчев-старши, проф. арх. Тодор Кръстев, Руси Чанев, проф. Даниел Вълчев, проф. Младен Григоров, проф. Коста Костов, „рационалната съпротива“ Мартин Петрушев, магическият реалист Красимир Димовски, Иван Христанов (основател и водач на партия „Единение“) и д-р Петър Москов (водач на „КОД“). Има ги, но необразованите избиратели пак не могат да ги разпознаят и пак гласуват за кандидат-депутатите от старомутренските партии, които пак искат да управляват. На този фон, апатията на просветените избиратели пак ще е подарък за старомутрието.

