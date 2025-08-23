Педро Паскал 10 години бил безработен заради Едуард Нортън

С ролята си в сериала „Игра на тронове“, Педро Паскал се превърна в любимец на публиката и една от най-популярните холивудски звезди, а кариерата му неудържимо се издига. Но първото му голямо прослушване не му носи слава, а по-скоро дава старт на кариерата на друг актьор.

Въпреки че завършва престижното нюйоркско училище Tisch School of the Arts през 1997 г., Педро оцелява дълго време, като работи на непълен работен ден и приема малки роли в сериали като „Бъфи, убийцата на вампири“, но след „Игра на тронове“ получава главна роля в аплодирания от критиката сериал „Наркос“. После участва в успешни телевизионни феномени като „Мандалорианецът“ и „Последният от нас“, затвърждавайки статута си на световна звезда. Интересното е, че първото му голямо прослушване е за филма, който прави Едуард Нортън известен. Говорейки за преживяването в интервю за списание “Interview“, Паскал разкри: „Първото ми прослушване беше за "Първичен страх". Помните ли този филм? С Едуард Нортън.“

Това е дебюта на Нортън в киното през 1996 г., който веднага му носи номинация за „Оскар“ и дава старт на кариерата му. Междувременно Паскал, както сам казва, едва оцелява, работейки като сервитьор. „Бях напълно извън възможностите си. Не получих ролята и след това бях безработен почти десет години.“

Въпреки че тогава не успява, той не се отказа. Днес, дори без тази единствена възможност, която можеше да го направи известен десетилетие по-рано, Педро е голямо име в съвременната филмова и телевизионна индустрия.