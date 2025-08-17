На Бурак Челик му се роди син

Миналият декември турският актьор Бурак Челик се ожени за мениджърката Едже Байрак. Сватбената церемония се проведе в Черна гора по време на почивката им там. Още през февруари стана известно, че Едже, която взе фамилията на съпруга си след сватбата, очаква дете. Челик лично информира феновете си за това, като публикува тематично видео в социалните мрежи. А преди дни турските медии съобщиха, че двамата са станали родители на син, когото са кръстили „Каан Аслан“. Много от феновете на Челик с удоволствие отбелязват, че първото име на сина му е същото като на героя му от сериала „Безгранична любов“.

За Челик бракът с Едже е втори. През 2013 г. той се ожени за Айшенур Йозкан, с която се разведе две години по-късно. После редовно му приписваха нови романси, които не завършиха с нищо сериозно. През декември 2024 г. турският актьор се ожени за Едже Буайрак, която по време на срещата им беше омъжена и отглеждаше дъщеря. В едно от интервютата си тя призна, че се е развела със съпруга си, преди да започне връзка с Челик.