Певицата Камелия стана майка на 54 за втори път

54-годишната певица Камелия сподели в социалните мрежи, че е станала майка за втори път, с което изненада многохилядната си публика, която не предполагаше, че семейството чака втора рожба.

Благата вест дойде късно вечерта навръх Деня на независимостта на България, 22 септември.

"Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!", написа певицата и пусна снимка с любимия си Цветин Томов, бебето и баткото Баян, който се роди през 2023 година.

За по-малко от 12 часа публикацията на изпълнителката събра над 60 000 харесвания във Фейсбук.