Матю Пери ще „вкара“ в затвора „кетаминовата кралица“

Матю Пери почина през октомври 2023 г. от предозиране с кетамин, който му беше даден от лекар за лечение на депресия. Жената, обвинена в продажбата на лекарството Джасвин Санга, известна като „Кралицата на кетамина“, ще бъде изправена пред съда на 23 септември, след разпореждане на съдия от Лос Анджелис.

Тя е единствената обвиняема, която се явява по делото на Пери, след като четирима други обвиняеми постигнаха споразумения за признаване на вината с прокурорите. 42-годишната Санга пледира невинна по пет обвинения за разпространение на кетамин, включително едно обвинение за разпространение, довело до смъртта на актьора.

Делото е отлагано четири пъти, тъй като адвокатите ѝ са поискали повече време, за да прегледат доказателствата на прокуратурата и да извършат собствено разследване.

Пери почина в дома си на 54-годишна възраст. Според съдебни документи, той е приемал кетамин от шест до осем пъти на ден преди смъртта си. Прокуратурата твърди, че е поискал незаконно по-големи количества кетамин от лекаря си, който отказал да му го даде. Асистентът и приятел на Матю, Кени Ивамаса, призна, че е закупил големи количества от лекарството от Санга, включително 25 флакона за 6000 долара в брой, няколко дни преди смъртта на Матю. От прокуратурата смятат, че именно тази покупка е включвала смъртоносните дози.