Ханде Ерчел страда от ужасна болест

Наскоро в Турция започнаха снимките на новия сериал „Любов и сълзи“ с Ханде Ерчел и Баръш Ардуч в главните роли. Това е третият съвместен проект на двамата. Преди това те участваха във филма „Остави го на вятъра“ и сериала „Помни любовта“.

Първите кадри от снимачната площадка вече са публикувани и феновете отбелязаха, че Баръш и Ханде изглеждат много хармонично в новите си образи. Стана известен и размерът на хонорара, който актьорите ще получат. Според турските медии Ардуч и Ерчел ще печелят по 3,5 милиона турски лири на епизод.

„Любов и сълзи“ е римейк на популярната корейска драма „Кралица на сълзите“. В центъра на събитията са Мейра и съпругът ѝ Селим. Тя е наследница на богато семейство, а той е адвокат, работещ във фирмата на баща ѝ. Въпреки разликата в социалния статус, младите се женят. Но след няколко години, уморен от нападките на тъста и тъщата си, Селим иска да се разведе с жена си, която внезапно научава, че страда от фатална болест.

Създателите на новия проект се надяват на сериозен успех на новия си проект, предвид размера на хонорарите, които ще получат водещите звезди. Премиерата ще бъде през септември.