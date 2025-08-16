Камила Лудингтън се бори със сериозна диагноза

Актрисата от „Анатомията на Грей“ страда от Хашимото

Британо-американската актриса Камила Лудингтън, най-известна с ролята си на д-р Джо Уилсън в хитовия сериал „Анатомията на Грей“, говори открито за диагнозата, която промени ежедневието ѝ – болестта на Хашимото.

Родена на 15 декември 1983 г. в Аскот, Лудингтън получава образование в престижни художествени институции и гради кариера както във Великобритания, така и в САЩ. Преди да стане телевизионна звезда, тя е любимка на феновете на видеоигрите, като предоставя гласа и движенията си на легендарната Лара Крофт в рестартираната версия на поредицата Tomb Raider.

Камила се присъединява към сериала „Анатомия на Грей“ през 2012 г. за девети сезон, а от десети е редовен член на основния актьорски състав. Нейната героиня, д-р Джо Уилсън, преживява изключително емоционални и драматични истории - от оцеляване след домашно и интимно партньорско насилие, борба с депресията, до промяна в кариерата, когато преминава от хирургия към гинекология и акушерство. В по-късните сезони Джо осиновява момиченце Луна и намира любовта в колегата си Атикус „Линк“ Линкълн.

В скорошно участие в подкаста си „Call It What It Is“, който тя води заедно с колежката си Джесика Капшоу, Лудингтън разкри, че е диагностицирана с болестта на Хашимото – хронично автоимунно заболяване на щитовидната жлеза и най-честата причина за хипотиреоидизъм.

Актрисата призна, че терминът „автоимунно заболяване“ първоначално я е изплашил, но почувствала и огромно облекчение, защото най-накрая получила обяснение за дългогодишните си симптоми: хронична умора, нужда от дрямка през деня, усещане за студ, „мъгла“ в главата, суха кожа, изтъняваща коса и промени в настроението. В началото помислила, че е от стареене или пременопауза.

„Когато казаха автоимунно заболяване, бях малко уплашена, но след като разбрах, че е често срещано, си помислих, е, това е лошо, но - добре. Чувствах се сякаш имам отговор на нещо, което знаех, че се случва.“

Лекарите сега следят състоянието ѝ с редовни прегледи и коригират терапията ѝ. Болестта на Хашимото най-често се лекува с тиреоидна хормонозаместителна терапия и с навременно лечение пациентите могат да водят качествен живот.

Камила е омъжена за актьора Матю Алън и заедно имат две деца. През февруари тя разкри пред списание „People“ един мил жест, който съпругът ѝ прави всеки ден. „Той ми носи кафе всяка сутрин. И това е онзи малък, мъничък момент насред хаоса около приготвянето на децата, който Матю посвещава изцяло на мен.“ Освен в „Анатомията на Грей“, Камила участва и в „Лечителят“, „Заветът II“, „Калифорникейшън“ и други телевизионни предавания и филми.