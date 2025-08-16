Крис Хемсуърт се завръща в сериала, който едва не го уби

Крис Хемсуърт (41), известен по целия свят с ролята си на Тор в кинематографичната вселена на Marvel, се завръща за втория сезон на документалния сериал „Limitless“, в който изследва как да живеем по-дълъг, по-здравословен и по-пълноценен живот.

Крис признава, че първият сезон е бил изключително изтощителен, но и удовлетворяващ, и че го е мотивирал да си задава още „по-големи и по-дълбоки въпроси“ за стареенето и смисъла на живота. Той подчерта, че е бил много взискателен и това едва не му е коствало живота. „Първият сезон едва не ме уби“, призна Хемсуърт откровено пред Би Би Си.

Като част от тази поредицата, той се сблъсква с екстремни физически и психически предизвикателства - от свободно гмуркане, гладуване, стрес до ходене по кран с височина 275 метра. В новия сезон той се изкачва на 185-метров язовир в Алпите, учи се да свири на барабани и се изявява с Ед Шийрън, вдъхновен от любопитството и смелостта на децата си.