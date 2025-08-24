Фара Зейнеп Абдула иска да роди дете без съпруг

Актрисата не понася критики по отношение на външния си вид

Фара Зейнеп Абдула е родена на 17 август 1989 г. в Истанбул - майка ѝ Гюлай е домакиня, а баща ѝ Оман Абдула е иракски туркмен, който работи за британска петролна и газова компания. Още като дете Фара играе в училищния театър, но повече я интересува музиката.

Когато Зейнеп е в гимназията семейството се мести в Англия. Абдула продължава да играе в училищния театър и дори получава наградата за „Най-добра актриса на училището“ от ръцете на самата Тереза Мей. После постъпва в Университета на Кент, Факултет по френска литература и театър. В същото време интензивно учи вокали.

Фарах Зейнеп Абдула дебютира в киното през 2010 г. в ролята на Айлин в сериала „Безценно време“ и веднага става известна. Един от най-успешните й проекти е поредицата „С Русия в сърцето“, където изпълнява главната роля. Но докато една част от зрителите смятат изпълнението на младата актриса за идеално, други са убедени, че Абдула изобщо не се справя с ролята си. Самата Фара признава, че снимките не са били лесни за нея: „След като живях дълго време в Европа, имах силен акцент и диалозите на турски бяха трудни. Дългите часове работа бяха много изтощителни, но самият сериал и неговата история ми дадоха сили“, споделя актрисата.

През 2023 г. Зейнеп получава малка роля във втория сезон на „Шербет от боровинки“ - тя играе Дилруба и едновременно с това изпълнява главна роля във филма „Бихтер“. Актрисата продължава да учи вокали и дори записва своите музикални композиции. Напоследък рядко се снима в сериали, въпреки че редовно получава нови предложения.

Фарах Зейнеп никога не е била официално омъжена и няма деца. Преди време тя шокира обществеността с откровеното си признание. „Когато бях на 20 години, мечтаех да стана майка. Баща ми тогава ми каза: „Ако искаш дете, не е нужно да се омъжваш. Можеш да го направиш чрез банка за сперма“, спомня си тя. Мнозина смятат, че подобни въпроси не бива да се повдигат за публично обсъждане.

Актрисата прекарва свободното си време в релакс, срещи със семейството и приятелите си (родителите ѝ все още живеят в Англия). Редовно посещава музикални концерти и фитнес залата. Храни се здравословно, но не обича да готви и никога не отказва десерт. Абдула е сигурна, че най-добрият психолог е природата и затова в трудни за нея моменти се опитва да се отдалечи от шумния град. След като завършва университета, Фара си взема една година почивка, през която работи като сервитьорка.

Актрисата пуши и заради лошия си навик се забърква в голям скандал. Зейнеп публикува снимка на страницата си в социалните мрежи от снимачната площадка на сериала „Шербет от боровинки“, на която е заснета да пуши с хиджаб. Много религиозни жени не одобряват поведението й. Но турската звезда не търпи критики, особено по отношение на външния вид и поведението си. Понякога дори обижда хейтърите си, но никой от тях не се осмелява да говори с нея лично.