Варна стана арена на бръснарска битка

Автор: Димана Дойчинова
Лица

Над 400 души гледаха на живо разпалената надпревара на бръснари, дошли от цяла България, за да демонстрират уменията си на събитието Bulgaria Barber Summer Arena. 

Те се състезаваха в две категории: Best Fade за професионалистите и Street barber за начинаещите.

Въпреки, че мнозина я наричат бръснарска битка, всъщност арената още повече обедини и сплоти съсловието бръснари в страната.

В продължение на часове 70 бръснаря от различни краища на България манифестираха сръчност и креативност, а работата им оцени жури, състоящо се от водещи и доказани професионалисти в сферата. 

Битката бе организирана от Hansel and Gretel barber Academy и нейният основател Мирослав Георгиев. 

Моменти от надпреварата - бръснарите в действие 

Миро се захваща с бръснарката култура още през 2019 година - малко преди тя да се превърне в абсолютен хит у нас. Започват двамата със съпругата си, а днес управляват верига салони и академия, която организира курсове и семинари, както за надграждане на уменията на вече утвърдени професионалисти, така и за напълно начинаещи, решили да се реализират в бръснарството . 

Любопитна подробност е, че детската му мечта е била да стане футболист - завършил е спортно училище “Георги Бенковски “ в Плевен с профил Футбол. Вместо с краката той разгръща таланта си с неподозиран талант в ръцете си. 

“Може би няма нищо случайно. Всъщност в миналото моят дядо е бил известен за региона си бръснар", разказва пред “Труд news“ Георгиев . 

След многочасова битка и силна конкуренция първо място при професионалистите Best Fade грабна Исмаил Салиев именно от неговия екип. 

“За мен лично по-важна е наградата в категория Street Barber при непрофесионалистите. Това са едни съвсем млади момчета с много мечти и амбиции тепърва да се доказват. Реално всеки от нас е тръгнал от нулата. Аз самият в началото съм бил по състезания, в които не съм печелил награди. Но това не ме отказа, а напротив - мотивира ме и ми подложи трамплин да не спирам“ , коментира Георгиев.

В категория Street Barber първенец стана Нерон Йорданов. Той си тръгна от морската столица с голямата награда - чисто нов професионален бръснарски стол и оборудване, което ще му даде добър старт за развитие. 

След награждаването гостите се насладиха на парти с музиката на Dj Teo и рапъра Огнян Павлов - Fyre.

Над 400 души се събраха във Варна, за да гледат на живо как барбери кръстосват бръсначите си.

Близо 70 мъже и млади момчета от цяла България се надпреварваха за първите места в двете категории.

Мирослав Георгиев по време на лекции.

Диджей Тео, Миро Георгиев и Оги Павлов - Fyre

Още от (Лица)

Най-четени

Мнения