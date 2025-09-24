Нови колаборации и секс провокации от сирената Сайръс

Песента “Тайни” е с участието на Линдзи Бъкингам и Мик Флитууд

Певицата вече режисира и клипове

Участва в подкаста на Моника Люински

След успеха на албума Something Beautiful, Майли Сайръс представя Deluxe версията с две нови песни, които предлагата на публиката дръзки колаборации и дълбоко лични разкази.

Начело на изданието е сингълът “Secrets” с участието на Линдзи Бъкингам и Мик Флитууд от от Fleetwood Mac. Песента пристига заедно с официално видео, режисирано от самата Майли съвместно с двама професионалисти. Снимано в историческия Million Dollar Theatre в Лос Анджелис - същото място, където е създадена оригиналната обложка на албума.

В Deluxe изданието е включено и “Lockdown” - 13-минутна колаборация с легендарния David Byrne, която разширява звуковия и концептуален обхват на ерата Something Beautiful.

По-рано тази година Cyrus разкри в подкаста Reclaiming на Моника Люински как песента е вдъхновена от личната є връзка с баща є:

“Написах тази песен за баща ми, защото исках той да ми разкаже - дори да са тайни, дори да не исках да ги знам - аз исках да съм човекът, на когото се чувства достатъчно сигурен, за да ги довери.”

Майли Сайръс е родена на 23 ноември 1992 г. в Нашвил, Тенеси и е дъщеря на Летиша Джийн “Тиш” и кънтри певеца Били Рей Сайръс. Родителите на Майли са я кръстили Дестини (съдба) Хоуп (надежда), защото те вярвали, че тя ще направи велики неща. Прякорът є е “Smiley” (“Смайли”), което по-късно се превръща в Майли, идва от това, че като малка тя се усмихвала много.

Тя е само на 13, когато получава главната роля в супер успешния сериал на “Дисни” Хана Монтана (излъчен и в България по БНТ), който се оказва трамплин към световната є слава. По това време сладката и невинна Майли влиза в домовете на милиони деца и тийнейджъри по света, харесват я дори и родителите, защото сериалът е забавен, поучителен и показва на подрастващите как да се справят с проблеми в училище, в семейството или с приятелите си. Продукцията се излъчва от 2006 до 2011 г. и по това време ликът на Майли Сайръс е по всички тетрадки, тениски и други сувенири на тийнейджърите.

През 2008 г., само на 16, намира място в класацията на списание “Time” за 100-те най-влиятелни личности на света, а в подобна класация на списание “Forbes” е на 35 място, печелейки 25 милиона приходи за година. Песните от сериала оглавяват всички класации и съвсем очаквано и след края му Майли развива своята музикална кариера, паралелно с това участва в още няколко филма. През 2013 г. Майли записва албума Bangerz и разбунва духовете

По онова време прави много промени върху себе си - от сладката Хана Монтана се превръща в скандалната бунтарка Майли Сайръс. Не закъсняват всички изцепки, които съпътстват много от звездите, сблъскали се прекалено рано с огромна слава. Наркотици, злоупотреба с алкохол, скандално и невъздържано поведение и изказвания съпътстват кариерата є през следващите няколко години. Неузнаваемо се променя и визията на Майли - нежното, чаровно дете вече е арогантна и гореща жена с татуси и пиърсинги, която изобщо не се свени да се разголва, виждаме я дори и с обръсната глава. И до днес тя продължава с визуалните провокации и сексуално наситените снимки.