In memoriam: Отиде си иконата Клаудия Кардинале

Световноизвестната френско-италианска актриса Клаудия Кардинале e починала на 87-годишна възраст, съобщиха близките ѝ.

Родената в Тунис Кардинале бе една от звездите на европейското кино от 60-те и 70-те години, муза на режисьори като Федерико Фелини и Лукино Висконти.

Ролите ѝ във филми като "Гепардът" с Ален Делон, "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне и "8 и 1/2" с Марчело Мастрояни ще останат в историята на изкуството.

Актрисата има участия в над 150 филма и телевизионни сериали, наградите ѝ са десетки - „Давид ди Донатело“, „Златен лъв“ за цялостен принос във Венеция (1993) и „Златна мечка“ от Берлинале (2002).

"Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновяваща жена, както в живота си, така и в кариерата си на артистка", заяви агентът ѝ Лоран Саври в съобщение, изпратено до АФП.



