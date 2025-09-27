Катерина Евро иска второ внуче

Доста време се ширеха слухове, че Катерина Евро недолюбва новата изгора на сина си Александър Кадиев - моделката Ивелина Чоева, а държи на бившата си снаха Таня и внучката Катя. Оказва се, че това не е така.

В момента гледаме актрисата от “Оркестър без име” като член на журито в новия сезон на “България търси талант”. Заради темпераментния си характер и шоуто, което създава, тя е канена като оценител на таланти в няколко сезона - през 2019, 2021 и 2022 г., както и сега. Била е и участник във втория сезон на “ВИП Брадър” през 2007 г.

69-годишната актриса кипи от енергия и дирижира семейния живот на сина си с пълна сила. Тя не престава да поддържа отношения с бившата си снаха и да є помага в нейния бизнес, което породи слуховете, че не одобрява новата му избраница. Напоследък обаче тя е подхванала Сашко на тема второ дете, което се предполага, че ще е от сегашната му жена Ивелина.

“Би било добре да се появи едно момченце, което да прилича на Ивето, че тя е много красива. И да се казва Матей”, споделя Катето Евро.

По повод рождения ден на актрисата - 1 септември, моделката сподели в социалните мрежи емоционално послание, с което показа уважението си към майката на своя любим. “Честит рожден ден, свеки! Бъди здрава, безкрайно щастлива и все така вдъхновяваща”, написа с обич Ивелина Чоева в профила си в Инстаграм, което вероятно е разтопило сърцето на свекърва є.