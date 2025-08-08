Петър Василев, главата на музикалната фамилия Василеви, пред „Труд news“: Всички в семейството сме влюбени в музиката

Във Велинград утре се събират представители на фамилията Василеви от цял свят. Това ще бъде нещо като родова среща-концерт. Поводът са честването на три годишнини на хора от рода. Организатор и водещ на събитието ще бъде Петър Василев. Освен неговите световноизвестни деца Васко Василев - цигулка и Виви - перкусионистка, в концерта ще участват и другите му две дъщери, братовчеди, племеници, внуци, всички влюбени в музиката, за доста от тях тя е и призвание. Зрителите ще чуят изпълнения на пиано, цигулка, виола, тромпет, ударни инструменти. Не само класическа музика, но и родопски песни, и съвременни творби. Разговарям с главата на фамилията Петър Василев, с когото се познаваме от дълги години и затова минаваме на „ти“, разбира се.

Министър-председателят на Бавария ни поздрави за постиженията на нашите деца Уважението в Германия към музикантите е съвсем различно от България, просто не може да се сравнява

- Петьо, какъв е поводът да събереш фамилията Василеви в събота в хотел „Олимп“ във Велинград?

- Три са поводите за това събиране. 125 години от рождението на дядо ми Петър, който родоначалникът на музикантите в рода. Той е основател на „Сто каба гайди“ в Смолян, има осем деца, седем момчета и едно момиче, всяко лято ги събираше и се пееше. Аз съм неговият първи внук, кръстен съм на него и всеки Петровден чествахме с печено агне. А Васко е първият му правнук, когато се роди, дядо ми се вдигна от Смолян и дойде в София да го види. Така тръгва родът, всички са много музикални, всички пеят, но аз съм първият професионален музикант, а Васко е първият световно известен музикант във фамилията.

- Всъщност участниците на концерта с фамилия Василеви са доста повече от теб и децата ти...

- Всички са влюбени в музиката. Ще участват и представители от семейството на брат ми. Единият от синовете му живее и работи от дълги години в Люксембург, има две прекрасни момичета, които свирят страхотно на пиано. Едната има спечелени осем конкурса и концертира в Германия, Люксембург, Белгия и Холандия. Третата фамилия е на брат на баща ми, децата на моя първи братовчед също са музиканти, макар и още малки. Това е фамилията, трудно се събираме, едната ми дъщеря идва от Америка, другата от Австрия, третата от Германия, Васко ще дойде от Испания. Правихме репетиции по интернет.

- Концертът на фамилията е доста разнообразен - включва класика, фолклор и съвременна музика... Кажи нещо за репертоара!

- Ще започнем с изпълнения на гайда и две родопски песни. На гайда ще свири най-малкият ми братовчед Димитър, който е полковник от БА и беше в Кербала и други мисии в чужбина. Дядо ми му подари едно време своята гайда. Песните ще изпълнява Тодора, дъщерята на друг братовчед, тя е икономистка, но в София пее в хора на Кауфман, пътува по цял свят с него. Нейният син Рангел, когото миналата година приеха в Музикалното училище, ще свири на тромпет, а на пианото ще му акомпанира внучката на брат ми - Валерия, която е колкото него на години и много си паснаха двамата. Двамата поотделно ще изсвирят и по една малка пиеса. Рангел е страхотно хлапе, свири по цял ден, подготвя го една моя съученичка. Брат му Лазар пък е цигулар, свири във възобновената формация „Пионер“.

- Нека сега те представя на нашите читатели. Петър Василев от малък хванал цигулката, завършил е Националното училище за музика и танци „Добрин Петков“ в Пловдив и Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София. Дълги години е професор по цигулка в Хоф, Германия. Съпругата му Красимира е пианистка. Те са родители на световноизвестния ни цигулар Васко Василев, който има и три сестри, които също са отдадени на музиката. Ще ги видим ли четиримата на сцената в събота?

- Най-напред Виктория ще изпее „Summer time“, а Вероника ще u акомпанира на виола. Ще изпълни и една родопска песен, която ме просълзи. Когато баща ми си отиваше и вече не можеше да говори, тя му се обади по телефона, започна да я пее, а той изведнъж продължи с пълен глас! След което идва ред на най-малката - Виви, която е перкусионистка и вече уверено върви по пътя на брат си Васко. Миналата година стана първата перкусионистка, удостоена с престижната награда на името на големия американски композитор и диригент Ленард Бърстейн. Тя ще изпълни едно от парчетата, които свири на бис в концертите си по цял свят. Вероника и Васко ще изсвирят едно парче за виола и цигулка от Халверсон. Накрая Васко ще изсвири „Венециански карнавал“ на Паганини, сестрите му ще акомпанират. Аз направих аранжимента, в който ще участват абсолютно всички, включително и тези, които не свирят на инструмент, защото Виви донесе кастанети, тамбури, дайре и различни нейни ударни инструменти, така че всеки ще има по нещо в ръката си.

- Ти ще хванеш ли цигулката? Веднъж ми бе казал, че от пет години не си свирил?

- Ще участвам, но без лък - само пицикато. Васко като го чу, бе много изненадан, сравни ме с Римски-Корсаков. На бис може би ще изпълним едно страхотно парче на моя професор и кум Петър Христосков, казва се „Малка токата“, ще го изсвирят Вероника, Виви и Васко, но мислим как да прибаим и другите участници в коцерта.

- Съпругата ти Краси е известна пианистка, ще седне ли на пианото?

- Тя нямя да свири, защото не е Василева. Шегуваме се с приятеля на Виви Лукас Кампара, който е бразилец и свири на китара, че ще трябва да повторим този концерт в Бразилия, но ако се прекръстим на „Кампара фемили“...

- За Васко и Виви знаят вече всички, много сме писали, говорили и слушали за тях. Разкажи ни за другите две щерки Вероника и Виктория?

- Вероника направи докторат в САЩ по музика по пет български пиеси от Петър Христосков. Освен това тя свири в два оркестъра в щата Мичигън, има квартет и гастролира на много места в Америка, преподава и свири на цигулка и виола. Тя е най-големият националист от децата ми, макар че не е живяла в България. Тя говореше първо на руски като дойде в България, жена ми я записа в София на английска детска градина. Така прескочи българския. Тя се хвана в българското училище в Мичигън да преподава музика, учи децата и на български песни и то безплатно. Там учат и двете u дъщери. Виктория работи в университета в Саарбрюкен, Германия. Тя се занимава с програмата „Еразмус“ с Испания, Франция, Англия и Германия. Говори пет езика. Солистка е в един немски самодеен хор, вече изпълняват и две песни на български.

- Покрай големия брат Васко ли трите сестри се запалиха по музиката?

- В къщи непрекъснато се слуша класическа музика, те израснаха с нея и с изпълненията на Васко. Идваха на мои концерти в Германия, както и на майка им, посещаваха опери и театри. В Германия децата на музикантите посещават концертите безплатно. Това и в България трябва да го направят, ама не го правят. И разбира се, всички момичета искаха да свирят. Всички започнаха с цигулка, Вероника удържа с Васко този инструмент. Но в Чикаго реши да свири на виола. По-късно Виктория каза, че иска да си живее живота и не желае да работи в събота и в неделя и по празниците. И спря с цигулката, но музиката е в нея, тя има страхотна музикална култура. Виви започна също с цигулка, но на осем години реши, че не иска. На плажа в местността Карадере на Черно море, където имаме вила, тя попадна на ентусиасти, които използват бидони, туби и каквото им попадне за барабани. И почна да ме моли да я запиша перкусии, една година ме моли, накрая склоних.

- Само Васко ли е роден в България?

- Специално пратих жена ми да роди Вероника в Пловдив, защото исках да имам едно дете, родено в родния ми град. Беше на 20 дни, когато я заведохме в Москва. Малко след това започнаха да умират Брежнев, Андропов и Черненко и по радиото и телевизията звучаха нон-стоп „Лебедово езеро, „Спящата красавица“, Лешникотрошачката“. Тя израсна с тази музика и досега я знае наизуст. Нейните деца в Америка също я харесват много, тя им я пуска редовно. А Виктория и Виви са родени в Германия. Те много обичат брат си. Да припомня защо собствените им имена на всичките ми деца започват с буквата „В“. Това бе идея на цигуларката Ванеса Мей - всички деца да са с „В“, за да се обичат и да са заедно. И това наистина работи. Те непрекъснато са във връзка, момичетата са отрасли с музиката на Васко. Но хайде да ти кажа и нещо за себе си?



- Давай!

- През юни получихме писмо от министър-председателя на Бавария, който ни поздравява за децата, които сме отгледали и за постиженията, които имат. Това е една официална грамота, ще си я сложа в рамка, когато се приберем в Германия.

- В България нещо такова получавал ли си?

- Не съм. Нашите не правят такива работи. Когато беше премиер, Бойко Борисов веднъж се беше обадил на Васко и му казал - абе дай да спретнем едно концертче. Трябвало да открива някаква спортна зала, да поиграят малко баскетбол в нея и след това - концертче... Васко му отказал, бил зает. Уважението в Германия към музикантите е съвсем различно от България, просто не може да се сравнява.

- Но Васко е доста често в България, хората го обичат, билетите за негови концерти са разпродадени месеци преди това...

- Той вече свири в Античния театър в Пловдив, на 14 октомври ще бъде в Арена 8888 София по повод 55-ия му рожден ден. На 23 ноември ще го честват в „Ковънт Гардън“ в Лондон - 30 години като нейн концертмайстор, най-младият в историята u, заел тази позиция на 31 години. Крал Чарлз III му е обещал да го покани да свири на стогодишнината си, когато ще събере всички столетници във Великобритания. А Виви ще има догодина три големи концерта в България - в София, в Русе и в Пловдив. Вероятно те ще бъдат дирижирани от маестро Найден Тодоров.

- Като „патер фамилиас“ често ли събираш родата?

- Обикновето това става един път годишно, но сега станаха два пъти, защото за Коледа и Нова година бяхме в Австрия на ски. Но имаме общ чат и непрекъснато комуникираме. Гледам да имам големи къщи, за да мога да ги събирам всичките.

- Колко внучета имаш, виждаш ли сред тях някой наследник в музиката?

- Трима са внуците- две американки и един германец. За да се разбират в началото, той започна да говори на английски, а те на немски. Сега вече всички говорят и български. Всички са музикални. Най-малката Зоуи със сигурност ще бъде танцьорка, сестра u Мира иска да бъде мениджър на фирма. Робърт е спортен тип. Всички слушат музика, но засега нямат желание към инструменти... Малки са още, ще видим нататък какво ще излезе от тях.

Нашият гост

Петър Василев е роден през 1950 година в Пловдив. Завършил е Националното училище за музика и танци “Добрин Петков” в Пловдив и Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” в София. Бил е концертмайстор на Студентския симфоничен оркестър и концертмайстор на Български камерен оркестър на Дина Шнайдерман. Дълги години е професор по цигулка в Хоф, Германия.