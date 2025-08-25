Пловдив е №1 по нови големи жилища

Двустайните са предпочитани от купувачите

Столицата е на първо място по апартаменти, които излизат на пазара

Тухлените сгради имат дял от 19,3%

Пловдив се изкачва на първо място по брой на изградените нови големи къщи и апартаменти. През второто тримесечие на годината в областта са въведени в експлоатация 74 жилища с пет и повече стаи, показват данни на Националния статистически институт. Пловдив отново е начело в класацията след като през предходното тримесечие София беше на първо място по нови големи жилища.

На второ място е София с 61 нови жилища с поне пет стаи, които са въведени в експлоатация за едно тримесечие. Топ три се допълва от област Варна с 49 нови големи жилища. Четвъртата позиция се поделя между София-област и област Бургас, където завършените домове с 5 и повече стаи през тримесечието са по 41.

Интересът към големите къщи и апартаменти нараства. Затова в страната има още няколко области, в които завършените жилища с поне пет стаи само за едно тримесечие са от десет нагоре. Това са Перник (38 големи жилища), Благоевград (24), Габрово (14), Русе (13), Пазарджик (13), Добрич (11), Стара Загора (11) и Хасково (10). Общо за страната завършените големи жилища са 443 броя.

София е на първо място по въведени в експлоатация жилища през тримесечието.

София е лидер по общия брой на нови жилища, излезли на пазара през тримесечието. В столицата за три месеца в експлоатация са въведени 2811 апартаменти и къщи. На второ място остава област Бургас, където са завършени 651 жилища. Област Варна е на трето място с 539 жилища.

Челната петица се допълва от областите Благоевград и Пловдив съответно с 371 и 300 жилища, въведени в експлоатация през тримесечието. След това в класацията са Кърджали (136), Стара Загора (119), Велико Търново (112), София-област (105) и Хасково (102). Оказва се, че сериозна строителна активност има в доста градове от страната. Като много жилища изграждат в района около София.

Но има и райони в България, които се развиват доста бавно. Например в областите Монтана и Видин през тримесечието са въведени в експлоатация съответно само пет и седем жилища, а в област Силистра само девет броя.

В южната част на страната строят много повече от северната, показват данните на НСИ. В Северния централен район на България въведените в експлоатация нови жилища в рамките на три месеца са само 280, а в Северозападния район - 115. Докато в Североизточния район новите домове са 763, което е близо два пъти повече от другите два северни района взети заедно. В Югозападния район (където влиза София) строителството е още по-активно, като за три месеца са въведени в експлоатация 3395 жилища.

Когато купуват имот, в който да живеят, хората търсят предимно апартаменти с повече стаи. При покупката на жилище с цел инвестиция обаче, повечето се насочват към двустайните. През тримесечието завършените тристайни жилища са 1848, като те изостават по брой от двустайните. Тристайните жилища са 30,8% от всички излезли на пазара през тримесечието, а двустайните са 2566 и имат дял от 42,8%. Четиристайните къщи и апартаменти пък са 705 и са повече от едностайните, които са 439.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през тримесечието е общо 1256, а новопостроените жилища в тях са 6001. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през тримесечието със стоманобетонна конструкция са 76,3%, с тухлена – 19,3%, с панелна – 0,9%, а с друга – 3,5%. Най-голям е делът на новопостроените къщи (78,2%), следвани от жилищните кооперации (15,5%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през тримесечието е 538,6 хил. кв.м. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява спрямо същия период на миналата и достига 63,3 кв.м.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София – 121,9 кв. м, и Монтана - 121 кв. м, а най-малка - в областите Разград – 47,8 кв. м, и Търговище – 52,1 кв. метра.