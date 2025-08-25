Сменят жилището според възрастта

Купуват каквото им е необходимо в момента

Младите взимат кредити

Все по-често хората купуват няколко жилища през живота си според текущите им нужди, разказаха брокери на имоти. Много хора не смятат за удачно да купят един имот, който да ползват до края на живота си. Често най-подходящият апартамент зависи от възрастта на купувача и семейното му положение.

Много млади хора на около 20 години купуват първия си собствен дом. В големите градове това става основно с кредит. Често младите купуват жилища, каквито са им необходими в момента. Те избират малък апартамент, защото още нямат семейство и деца, а цената е по-ниска. Така изплащат по-малък банков кредит, но имат собствен дом. След няколко години, когато имат дете, могат да продадат малкия апартамент и да купят по-голям. Или пък дават под наем малкото жилище и купуват втори, по-голям апартамент, в който да живеят. Така с наема от първото жилище покриват голяма част от вноските по кредита за по-големия имот.

Предимството на тази схема е, че младите хора стават възможно най-рано собственици на имот, а не дават пари за живот под наем. С годините цените на имотите ще продължат да нарастват, категорични са експертите. Но след като човек притежава един имот, покупката на по-голям е по-лесна. Сред причините за повишението на цените на имотите е голямото търсене, което надвишава предлагането. След влизането ни в еврозоната се очаква кредитният рейтинг на България да се подобри, а това означава по-ниски лихви и повече покупки на имоти.