Цялата тази идея се сгромоляса с рецидивиста, който след 14 пъти в затвора заколи невинна жена

Случаят с Ирина Заруцка, безмилостно убита от хванат и пуснат 14 пъти рецидивист, е повратна точка в борбата срещу неолибералния световен ред и „отворените общества“.

Фактите са безмилостни - нападението е изцяло без причина. Нападателят е арестуван 14 пъти и е на свобода. Медиите мълчаха и се опитаха да го покрият, само благодарение на Илон Мъск въобще стана въпрос. Имаше дори опит да бъде изтрито от Уикипедия. Някои политици веднага се опитаха да обясняват как било въпрос на психическо здраве и рецидивистът не бил виновен (същите идеи, благодарение на които е на свобода). За капак на всичко, Ирина е бежанка, избягала от държавата си и убита безмилостно в „убежището“. Кадрите са брутални и просто няма измъкване.

Години наред едни хора ни убеждаваха, че светът всъщност е като по филмите и ако се хванем за ръце, запеем и се заобичаме, всичко ще бъде наред. Правосъдието е грешка, трябва любов и рехабилитация. Границите са грешка, трябва любов и интеграция.

Цялата тази идея се сгромоляса с този рецидивист, който след 14 прилагания на тези принципи заколи невинна жена. Какъв аргумент могат въобще да извадят тези, които защитават безкрайната толерантност и липса на правосъдие?

Те също имат очи, те също виждат какво се случва. Мисля, че дори неолибералните активисти се събудиха от този случай. Видимо една шепа хора се мъчат да го покрият, защото дори в Уикипедия този дето пробва да го изтрие беше нападнат от колегите. А те са на тази страна обикновено... Трусовете от този случай ще се усещат из целия свят още години наред.

