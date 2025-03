Полша е финансирала със 77 милиона евро достъпа на Украйна до "Старлинк"

Полша е финансирала Украйна със 77 милиона евро между 2022 и 2024 година за закупуване на техника и абонамент за нуждите на Киев от американската спътникова комуникационна система "Старлинк" в съпротивата срещу руската агресия, предаде Франс прес, като се позова на полското министерство на цифровизацията.

Мултимилиардерът Илон Мъск, който е собственик на "Старлинк" и специален съветник на американския президент Доналд Тръмп, заяви в началото на този месец, че неговата система "е гръбнакът на украинската армия". "Цялата им фронтова линия ще се срине, ако я изключа“, написа тогава Мъск в социалната платформа „Екс“, която също е негова собственост.

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски отговори на публикацията му, като написа също в „Екс“, че неговото правителство ще покрие разходите на Украйна за "Старлинк" в размер на 50 милиона долара годишно.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE