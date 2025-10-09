Полякиня се подложи на екстремна плодова диета, стопи се до 23 килограма и почина (СНИМКИ)

27-годишна жена от Полша почина в Бали, след като бе подложила тялото си на екстремна плодова диета. Преди да издъхне младата жена достигнала критичните 23 килограма.

Каролина Кшижак години наред мечтаела да се премести на острова, превърнал се в символ на свободата за дигитални номади, лайф коучове и йоги.

Вдъхновена от Instagram инфлуенсъри, които проповядвали живот без стрес сред джунгли и плажове, Каролина се увлича по фруитарианството – най-крайната форма на суровоядство, при която се консумират само и единствено плодове.

Младата жена убедено вярвала, че чистотата на храната води до чистота на ума и духа. За човек с хранителни ,и леки ментални разстройства в миналото, тази мода се превръща в смъртоносна мания.

Кшижак почва да публикува перфектно стилизирани снимки на плодови купички и боровинки, поръсени с канела. Докато тялото ѝ отслабва до крайност, последователите ѝ я окуражават с коментари като „Хубави ключици“ и „Толкова е хубаво да те видим щастлива“.

Три месеца по-късно Каролина умира.

"Макар и нишово, фруитарианството набира популярност с възхода на уелнес културата и недоверието към традиционната медицина. Появяват се самопровъзгласили се здравни коучове, които твърдят, че суровите плодове лекуват всичко – от хронични заболявания до психични разстройства. Но зад тази „естествена“ фасада често се крие прикрито хранително разстройство, представено като стремеж към здраве", пише онлайн изданието MYMAG.

Историята на Каролина е предупреждение: социалните мрежи могат да романтизират опасни поведения, а стремежът към „чистота“ и „хармония“ понякога води до самоунищожение. Фруитарианството не е просто диета – то може да се превърне в инструмент за контрол, изолация и болест, особено при хора с уязвима психика, предупреждават специалистите.

Случаят коментира и българският лекар Стефан Митев:

"Полякинята Каролина Крижак е умряла в Бали от пълно изтощение поради екстремна диета, съдържаща само плодове. Накрая е тежала по-малко от 23 килограма. Развила е остеопороза и хипоалбуминемия (ниско количество на белтъка албумин в кръвта). Отказвала е да яде всякакво месо или преработена храна. Отказвала е и да посети лекар. Подвела се е по все по-популярната "уелнес" мания на плодоядство и резултатът не е закъснял. Има немалко нейни снимки в социалните мрежи с прогресивно отслабване. Вижте още по-драматична такава отдолу в коментар.

Хранителните разстройства може да са животозастрашаващи. Шарлатанската уелнес индустрия подвежда наивни хора към опасни практики. Случаите трябва да бъдат разпознати отрано, за да може пациентите да получат навременна медицинска грижа", написа той в социалните мрежи.