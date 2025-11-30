Постих и напълнях - къде сгреших?

Смисълът на Коледните пости не е в отслабването. Но можем да го постигнем, плюс здраве, когато се храним само с растителна храна разумно и разнообразно

Настъпи периодът на Коледните пости и както всяка година, много хора се опитват да ги спазват, като се хранят без животински продукти. Дали от религиозни подбуди, дали от стремеж за пречистване и подготовка за зимния период, дали заради сваляне на излишни килограми - всеки отдал се на този пост има своята лична мотивация.

Често, за мое съжаление, чувам изречението “Постих и напълнях!”.

Започват обвинения към въглехидратите като цяло, тестените храни, че дори и към плодовете! Всъщност, много хора пренебрегват смисъла на Коледните пости: това би трябвало да е период на въздържание, на смирение и духовно пречистване, а не на заместване на едни вредни навици с други.

В момента, в който спрем консумацията на млечни продукти, месо и яйца (особено ако са били наш верен спътник в ежедневието), напълно нормално в началото се появява дискомфорт. Така е с всяка промяна и отклонение от навик, следван за по-дълъг период от време. Много често, когато останем изцяло на растителна храна, бутилката с олиото и солницата стават доста привлекателни.

Тестените храни могат да поемат много от тях. Същото се отнася за голяма част от рецептите за постни кюфтенца, запеканки, топеници и т. н. При някои хора пък влечението към сладкиши става неудържимо. Но ако трябва да обобщя: основният препъни камък по време на постите си остава липсата на разнообразие на трапезата. Съгласен съм, че ако на човек му е останала само гарнитурата от ястията, с които е свикнал, доста трудно ще му се получи.

Като начало е хубаво да си припомним кои са петте основни хранителни групи от растителен произход: плодове, зеленчуци, зърнени, бобови, ядки и семена. Не бива да забравяме и гъбите. Те със сигурност ще ни помогнат да избягаме от скуката на еднообразието.

Второ: по-лесно, особено ако е нещо ново за нас, е да започнем с традиционни постни български, че защо не и световни рецепти като боб по манастирски, леща яхния, зелник, хумус, баба гануш, табуле, пълнозърнест квасен хляб, разнообразни овесени каши, плодови пудинги, крем супи (най-добре да са застроени с ядкови сосове), пълнозърнести (най-добре домашни) сладкиши и т. н. Прекалено сложни и изискващи опит веган рецепти, витаещи в интернет пространството, често могат да откажат начинаещия от приготвянето на домашна храна, а това прави задачата с постенето по-трудно изпълнима.

Трето: ако сме с нежен и чувствителен стомах, лесно се подуваме или общо взето храносмилателните разстройства не са ни чужди, по-добре би било основата на ястията да бъде от по-лесно смилаеми храни като например ориз, картофи, моркови, узрели плодове. Някои зеленчуци, които са по-трудно смилаеми, като зелевите, лука, чесъна, както и бобовите храни би трябвало да заемат по-малка част от менюто. Поне в началото, докато се адаптира храносмилателният тракт с по-голямото количество и разнообразие на фибри.

Четвърто: важно е да въведем поне елементарен режим на хранене, а не да се тъпчем безразборно и когато ни падне. Така със сигурност бързо ще се вкараме в ритъм и периодът на постите ще се изпълни основно с приятни изживявания.

Пето: устоим ли на токсичния глад в началото, наблягаме ли на пълноценни и нерафинирани храни, то със сигурност ще разберем що е то истинска ситост - състояние на приятна пълнота, а не на тежест, сънливост и липса на енергия.

Шесто: разходете се из махалата, в която живеете. Особено ако сте в среден или по-голям град. Ще забележите, че има малки семейни магазинчета, в които все още може да се намери регионална, качествена, сезонна и прясна продукция. Тя със сигурност ще внесе качество и вкус на трапезата, пък и тази опитност ще ни послужи и след постите. Защо не?

Седмо: колкото и банално да звучи - много важна е и гледната точка. Ако приемем въпросния период като време за пречистване, почивка от всекидневните навици, укрепване, то самата ни настройка помага.

Ще завърша с латинската максима “Здрав дух в здраво тяло”, пожелавайки успех на всички, решили да направят промяна и да избягат от рутината!

Рудолф Щайнер - цитат на седмицата:

„До висините на духа

се минава през портата на смирението.“

Рецепта

Крем супа от тиква - 4 порции

Продукти:

350 г. тиква

300 г. картофи

200 г. пресни или замразени

броколи

1 скилидка чесън

500 мл вода

За соса:

70 г. кашу

100 мл вода

подправка смес с индийско къри

на вкус

Приготвяне:

Тиквата, картофите, броколите и чесънът се сваряват с 500 мл вода. Пасират се до получаване на фина крем супа. В блендер се смилат продуктите за соса, докато стане гладък и ароматен, с който застройваме вече приготвената крем супа.

Веселин Станков е бакалавър еколог, завършил Биологическия факултет към СУ. Експерт по здравословно хранене на растителна основа, лектор-консултант в Клиника “Д-р Емилова”.

Основател на иновативен проект за приготвяне и доставка на храна за столицата, съдържаща само непреработени и нерафинирани суровини от растителен произход.