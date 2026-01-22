Кафето усилва желанието за сладко

Компенсирайте с ядки, бобови и пълнозърнести храни

Кафето може да усили желанието да ядем сладки храни, затова експерти препоръчват да го ограничим до две чаши на ден. В заведенията към напитката често се добавят подправки като канела, индийско орехче и ванилия, за да придобие тя по-екзотичен вкус. Тези подобрители обаче повишават апетита, включително за сладко.

Можете да намалите желанието си за сладко, като добавите здравословни хранителни вещества към диетата си. Например, хромът помага за нормализиране нивата на кръвната захар. Витамините от група В и магнезият, които се намират в ядките, бобовите растения и пълнозърнестите храни, също са полезни за потушаването на глада за

сладости.

Освен това, физическата активност помага за намаляване на желанието за сладко, тъй като тялото използва гликоген по време на тренировка. Затова човек вече не се нуждае от бързи въглехидрати и изпитва прилив на енергия.