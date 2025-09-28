Лечебното гладуване в борбата с рака: как, кога, какво

Онкологичните заболявания в световен мащаб нарастват с тревожна бързина. Какво място има плодово-чаеният режим при профилактиката и лечението им – да чуем гледната точка на един холистичен лекар с голям опит

В последните десетилетия в развитите страни се наблюдава тревожна тенденция: нараства броят на раковите заболявания. Причините за този феномен са много, като се започне от нарастващата продължителност на живот и по-прецизната диагностика и се стигне до модерния начин на живот - тютюнопушене, алкохол, все по-замърсени въздух, храна и вода, стрес, затлъстяване и обездвижване.

Научно погледнато ракът е само част от разнообразна група злокачествени заболявания, при които собствените клетки се видоизменят дотам, че излизат от контрола на организма и започват неограничено да се делят и умножават. Ежедневно тялото ни образува голям брой ракови клетки, но имунната система е страж, чиято задача е да ги разпознава и унищожава. Тази функция обаче вследствие споменатите вредни фактори може да се наруши и да се стигне до тумор. Затова много учени гледат на рака като на имунно заболяване.

Като всяко друго заболяване ракът се лекува по-лесно, когато се открие в ранен стадий. Затова е толкова важна редовната диагностична профилактика, адаптирана спрямо честотата и риска от подобни заболявания за съответния регион и контингент. За съжаление повечето от раковите заболявания в началните си фази са напълно безсимптомни, което силно намалява вероятността от ранно диагностициране. Добрата новина тук е, че скритото развитие на злокачествените туморни процеси е бавно и понякога трае години, дори десетилетия. През това време засегнатите от процеса клетки бавно се променят от нормални към атипични, но все още не се делят активно. Това е и моментът, в който можем да си помогнем, давайки възможност на организма да открие и унищожи тези клетки. Процесът се нарича АПОПТОЗА и представлява естествено програмирана смърт на нефункциониращи, излишни или увредени биоструктури.

В последните години се появиха множество проучвания, доказващи пряката връзка между лечебния глад и апоптозата. Ограниченият калориен прием при глада води до метаболитна адаптация в организма, която потиска факторите на клетъчен растеж. Увредените ракови клетки не могат да се приспособят и влизат в апоптоза, докато здравите клетки, напротив, преминават в "режим на поддръжка", където апоптозата се потиска. Така природата дава шанс с гладуване да се стимулира или допълни антираковия ефект на конвенционалното лечение.

Правилното хранене може да намали много риска от рак. Суровите растителни храни съдържат множество биоактивни съединения, които могат да предотвратят развитието на злокачествени заболявания и да подпомагат лечението им. Към тях спадат плодове, зеленчуци, ядки, семена, кълнове и билки, които не са подложени на термична обработка, за да се запазят техните естествени ензими, витамини, минерали и фитохимикали.

Тези природни вещества подобряват микробиома, намаляват възпаленията в организма, неутрализират канцерогените, потискат клетъчното деление и могат да индуцират апоптоза на туморни клетки. Обратно на тях – обработените, консервирани и рафинирани хранителни продукти, съдържащи оцветители, подобрители, емулгатори и други видове химия, увеличат рисковете от рак. Храните от животински произход (месо, мляко, яйца, риба) имат високо аминокиселинно съдържание и енергийна плътност. Те значително повишават в тялото нивата на инсулиноподобния фактор на растежа 1, който стимулира клетъчното деление. Изследванията сочат, че при вегани този фактор в организма е доста по-нисък и започва да намалява още в първите седмици след спирането на животинската храна. Това снижава риска от рак и хронични болести.

При откриване на раково заболяване преценката за лечението следва да се направи индивидуално в зависимост от характера на заболяването. В повечето случаи навременното конвенционално лечение е ключово за трайното излекуване. Ако операцията и лъчетерапията са наложителни, груба грешка е те да се отлагат или заменят с алтернативни и чудодейни методи, тъй като туморът ще продължи да се развива, превръщайки се в нелечим. В повечето подобни случаи обаче е безопасно и полезно незабавното преминаване към изцяло растително хранене. То подобрява общото състояние, поносимостта спрямо предстоящите лечения и най-вече резултата от тях. Лечебното гладуване е несъвместимо с химиотерапията и затова, ако се прилага, трябва да е след като тя приключи или между курсовете.

Най-правилният подход е плодово-чаената програма да се обсъди и проведе след пълното завършване на препоръчаното от онколозите лечение и след внимателна оценка на състоянието от лекар. При липса на противопоказания омекотеният лечебен глад помага за пречистването на тялото и обновяването на здравите клетки след химиотерапия. Природосъобразното растително хранене с превес на сурови растителни продукти след това, намалява до минимум риска от рецидиви и усложнения от туморното заболяване.

