Шеф Димитър Димитров: Нагостихме „Смоуки“  с печено прасенце и лютеница

Музикантите искаха да опитат традиционна българска кухня

Легендарните рокаджии се отдадоха на кулинарни удоволствия заедно с нашата група „Спринт”

Легендарната рок група “Смоуки” беше за пореден път в България като част от световното турне по случай 50-годишнината си през юли, но в Бургас и Варна, където изнесе концерти, не престават да говорят за най-голямото музикално събитие на годината и да постват снимки и селфита в социалните мрежи. Малко по-различен поглед върху гостуването на Smokie у нас има Димитър Димитров, главен готвач на ресторант “Стария Чинар” във Варна, където в приятелска обстановка е приключила българската част от турнето на групата.

Заедно с музикантите на кулинарни удоволствия са се отдали и рокаджиите от нашата група “Спринт”, както и организаторите на турнето воглаве със собственика на продуцентската компания The Sprint Production Пейо Пеев, който е и музикален директор на фестивала за нова българска поп-рок музика “София”.

Музика и кулинария - рамо до рамо.

“Гостите искаха да опитат автентична българска кухня, а ние залагаме точно на нея - казва шеф Димитър Димитров. - Използваме местни продукти и подправки. В обедните часове на деня приготвяме традиционите ястия за гостите на ресторанта: мусака, пълнени пиперки, боб, леща, риба и месо на барбекю. За мусаката използвам подбран сорт картофи, месо, кисело мляко и яйца от различни ферми.” Шопска салата, печено прасенце, кюфтенца, наденички и други меса на скара, лютеница, както и червени вина от местни варненски изби са изобилствали на трапезата. За атмосферата допринесли с перфектната си работа над 40 сервитьори! В края на вечерта екипът на ресторанта и музикантите си направили снимки за спомен - за да увековечат тази специална среща, вдъхновена от музиката, добрата храна и приятелството.

Снимка за спомен с рок легендите от “Смоуки”.

А специално за “Труд news” шеф Димитров разкри някои от кулинарните си тайни.

Как се приготвя вкусен свински джолан

“Всъщност всичко е много просто - казва главният готвач. - Трябва ни свински джолан около 0,750 кг, сол, червен пипер, черен пипер, градинска чубрица, домат, хубаво червено вино, лук, морков и не на последно място пещ. Трябват ни подходящи дърва за опалване на пещта. След опалването є подготвените тави със свински джолан се слагат и единственото нещо, което трябва да се направи, е да се изчака четири часа и всичко е готово.”

Бобът е спомен за бабините гозби

“Бобът - този скромен герой на българската кухня, не е просто храна, а спомен - казва шеф Димитров. - Сварен бавно с аромат на лук, чушка и червен пипер, той носи спомен на бабините гозби от детството ни. Какво ни трябва, за да постигнем този ефект? Боб, лук, морков, червена чушка, домати, чубрица, сол, млян червен пипер, целина и джоджен, хубаво масло. За да се получи автентичен боб, трябва да се накисне от вечерта и да се изхвърли първата вода при варене. Когато бобът омекне, се добавят задушените в масло зеленчуци и подправки. Къкри на бавен огън, докато стане гъст колкото е нужно. Солта се добавя накрая. За по-автентичен вкус всичко може да се сложи в глинен гювеч и да се готви в пещ.”

Агнешко печено по стогодишна рецепта

Лютеницата и суджукът бяха оценени подобаващо.

“В ресторант “Стария Чинар” приготвяме нашето агнешко по 100-годишна рецепта, изпитана с годините - обяснява шеф Димитров. - Много важно за нашето агне е използването на пресни билки и подправки, които включват пресен зелен лук, листа джоджен и чесън. Подправено със сол, червен пипер, черен пипер и хубава бира, агнешкото става толкова крехко поради бавното му готвене в нашата пещ на дърва.”

Домашни свински кюфтенца с канапе от доматено рагу

За правенето на сместа за кюфтенцата използваме пресен смлян свински джолан, лук, магданоз, домашна галета и яйце - изброява шеф Димитров. - След хубавото омесване на каймата с всички подправки я оставяме да си почине на хладно в хладилник, за да може смляното месо да поеме вкусовете на подправките. След престоя в хладилник нашите кюфтета се правят на топчета и се пържат в тиган с не много мазнина. За гарнитурата използваме пресен белен домат на кубчета, лук, морков, целина и чесън. Всички зеленчуци без домата се задушават в тенджера, след това се прибавя и той. Готви се на бавен огън, докато се сгъсти. Овкусяваме със сол, черен пипер и добавяме малко захар при нужда, че нали знаете - понякога не всички домати са така сладки.”