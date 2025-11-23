България на световната гастрономическа карта: Кулинарен одит на MICHELIN в София

Започват разговори с бранша, с институции и кулинарни критици

След проведени срещи с екипа на MICHELIN Guide, най-авторитетната световна система за гастрономически оценки, София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит – ключовата първа фаза в процеса за потенциално включване в селекцията на MICHELIN. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Процесът се реализира от общината чрез екипа на Visit Sofia, който координира връзката с MICHELIN.

Предстоят разговори с бранша, с институции, кулинарни критици и други заинтересовани страни в следващите няколко седмици. Целта е всички участници, които имат отношение по темата да бъдат въвлечени в процеса от тук нататък.

"Възможността за провеждане на одит е признание за значителния потенциал на София като кулинарна дестинация и важна стъпка към позиционирането на града сред най-уважаваните гастрономически точки в Европа", посочват от общината.

„Това вече е признание за качествата на нашите кулинарни професионалисти и за динамично развиващата се гастрономическа сцена на града. София има стратегически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. Ние вярваме, че този процес ще стимулира повишаването на стандартите, ще насърчи иновациите в сектора и ще допринесе за облика на София като модерна европейска столица,“ коментира кметът на София Васил Терзиев. “Благодаря на екипа на Visit Sofia за неуморната работа, за да стигнем до тук.”

Какво предстои?

Кулинарният одит представлява независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. В рамките на този процес екипът на MICHELIN ще анализира силните страни на местната гастрономия, ще идентифицира области за развитие и ще предостави стратегически препоръки за повишаване на конкурентоспособността на града.

Докладът от одита ще бъде ценен инструмент за професионалистите в сектора и ще очертае ясна пътна карта за следващи подобрения.

Това би било съществена стъпка към укрепването на културния, туристическия и икономическия профил на София.

Столична община ще предостави на MICHELIN списък от ресторанти с висок потенциал, като част от подготовката за одита. Този процес е в синхрон с принципите на независимост и обективност на MICHELIN, а финалната селекция се определя единствено от инспекторите.

Очаква се процесът по одита да започне след официалното потвърждение от страна на Столична община, а резултатите от анализа да бъдат готови през следващия пролетен сезон.