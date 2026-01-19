ПП-ДБ казаха възможно ли е партньорство с бъдеща формация на Румен Радев

"Непрекъснато ще ни питат: „Ще преговаряте ли с Радев, след като слиза на терена?" България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката „великите сили“. Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа."

Това коментира във фейсбук Ивайло Мирчев от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), съпредседател на "Да, България", малко след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка и даде косвена заявка за влизане в оперативната политика.

"Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект", подчертава Мирчев.

"Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите", каза пред медии в кулоарите на парламента Надежда Йорданова от ПП-ДБ в коментар за оставката на държавния глава и в отговор на въпроса дали от формацията виждат допирни точки с него или по-скоро червени линии.

По думите й всеки, който има желание и може да разговаря с тях, първо трябва да се определи по двата репера – антимоделът „Борисов-Пеевски“ и проевропейска България.

Йорданова посочи, че слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на ПП-ДБ.