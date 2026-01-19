Радостин Василев: Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!" - така лидерът на МЕЧ Радостин Василев реагира на изявлението на държавния глава, който обяви, че утре ще подаде оставката си от поста.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции", заяви Василев във фейсбук.

"Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник", добавя той в края на поста си.